春節禮包來了！「1縣市」符合資格者免繳保費 最快4／1上路

生活中心／張尚辰報導

縣長許淑華表示，縣府補助長者健保費若順利通過，預計最快4月1日起長輩的健保費就開始由縣府負擔。（圖／翻攝自南投縣政府官網）

南投縣議會5日召開第20屆第19次臨時會，會中縣府提出追加減預算案中，包含南投縣民65歲以上長輩及55歲以上原住民健保費由縣府負擔。縣長許淑華表示，縣府補助長者健保費若順利通過，預計最快4月1日起長輩的健保費就開始由縣府負擔，減輕子女扶養父母的負擔。

許縣長表示，此次縣府提出追加減預算案，其中民眾關心的包含南投縣65歲以上長輩及55歲以上原住民健保費由縣府負擔，已在此次臨時會送到議會審議。為了讓健保費補助提早上路、長輩盡早享受到此福利，本次臨時會特別提早到2月份召開，使縣府有更多時間處理行政作業。感謝縣議會所有議員對社會福利、地方建設，給予的意見指導與經費支持，縣府會用心將所有追加減預算用在鄉親需求，讓南投一步一步朝宜居城市邁進。

議長何勝豐說，縣府此次追加減預算案中，社會福利部分增加老人全民健保「保險費自付額」補助、擴大「獨居老人服務」及「長照2.0整合計畫」，追加10億9490萬1000元，他肯定縣府照顧高齡長者、提供全方位照顧的用心。

臨時會中，縣府主計處長蕭秀瑛報告，縣府115年度總預算經縣議會第20屆第6次定期會審議通過後公布實施，因應總預算編定後，中央各部會陸續核定補助南投縣各項計畫、天然災害公共設施復建所需經費暨業務所需，提出追加減案，歲入淨追加61億4659萬3000元，歲出淨追加43億6418萬3000元，歲入與歲出追加數相抵後計賸餘17億8241萬元，主要用於一般政務、教育科學文化、經濟發展、社會福利、社區發展及環境保護等支出。

