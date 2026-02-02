春節禮盒怎麼挑？過年送禮考量關鍵字曝光！健康、實用成網友關注點
過年腳步一近，送禮這件事就成了不少人心中的年度難題。走進賣場、滑開購物網站，琳琅滿目的禮盒反而讓人更難下決定——送給親戚朋友，怕不夠健康，又擔心過於制式；送進家門的那一盒，還希望能兼顧實用性與祝福心意。春節禮盒究竟該怎麼挑，才能送得健康、用得實在，還能讓人眼前一亮？
春節送禮不只看形式！網路熱門關鍵字分析網友考量轉變
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體
為了找出網友在春節送禮時的考量條件，《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》來看近一年「過年送禮考量」網路熱門關鍵字，可以看到長輩、需求、適合、價格、品牌、安心、包裝、設計、心意、健康、家庭、祝福等字詞，顯示消費者在年節送禮時，不再只是追求形式，而是更重視實用性與情感傳達。
《網路溫度計DailyView》
農曆過年是重要的團聚時刻，許多人都有送禮給親戚、朋友、長輩、客戶的需求，挑選過程往往需要反覆思量對方是否適合、價格是否得宜。其中，品牌知名度與產品可靠性更是關鍵考量，畢竟唯有送得安心，才能讓收禮者用得放心。
除了產品本身，禮盒包裝同樣不容忽視。兼具節慶氛圍與實用性的設計，不僅能提升整體質感，也能讓送禮者在拜訪親友或客戶時更顯體面，為心意加分。
從常見的年節禮盒類型來看，水果、水產禮盒向來被視為長輩喜愛或公司行號的熱門選擇，雖然看起來澎湃且誠意十足，但效期短，運送與存放條件也較為嚴格；餅乾、糖果禮盒則是過年送禮的經典款，外型討喜、節慶感強，但隨著健康意識抬頭，部分消費者也開始留意糖分與油脂攝取；咖啡、茶葉、酒禮盒則偏向大人系的送禮選擇，質感與品味兼具，但仍須留意對方的飲用偏好。
健康取向成趨勢！橄欖油禮盒「送禮自用兩相宜」成熱門選擇
示意圖／Shutterstock
近年乾貨、油品、調味料禮盒因為保存方便，既實用又不挑族群，還能直接為年節料理加分，成為不少人心目中的送禮新選擇。從網路熱門關鍵字也可以發現，越來越多網友將「健康」視為送禮的首要考量。除了人蔘精華、雞精、燕窩、葉黃素禮盒等常見選項之外，「橄欖油禮盒」同樣成為多人推薦的年節伴手禮。網友分享，橄欖油不僅是家庭料理的必備品，可用於生飲、拌沙拉或日常烹調，其單元不飽和脂肪酸的營養價值，讓送禮多了一層健康祝福。
《網路溫度計DailyView》、得意的一天提供
新年想要有好的開始，橄欖油也成為不少家庭年節餐桌上的加分關鍵！以「得意的一天」橄欖油禮盒為例，主打100%義大利原裝進口，含有優質單元不飽和脂肪酸與橄欖中珍貴多酚，油質清澈穩定、香氣清爽，兼顧健康與料理實用性，能靈活運用於各式年菜料理中，讓團圓餐桌吃得安心又不失風味。
其中，得意的一天頂級冷壓初榨橄欖油禮盒採新鮮橄欖限時冷壓初榨，完整保留橄欖的自然香氣與果香層次，不僅是最高等級的橄欖油，也特別適合涼拌或煎、煮、炒等日常中低溫料理。像是以新鮮蔬菜搭配白蝦或干貝的「涼拌鮮蔬海鮮盤」，只需淋上頂級冷壓初榨橄欖油，不需多加調味、簡單拌勻就能端上桌，清透爽口，也象徵新年回歸初心、好運隨菜上桌。
網友也透露得意的一天頂級冷壓初榨橄欖油禮盒是送禮好選擇，「有送禮需求因此在年前購買幾組橄欖油禮盒，送禮體面又好看也很實用」、「適逢春節，送禮自用兩相宜」。
示意圖／Shutterstock、《網路溫度計DailyView》
得意的一天義大利經典橄欖油禮盒則適合用於家常和精緻料理，煎、煮、炒、炸通通都沒問題。例如大人小孩都喜愛的什錦料理「金澎湃」，可自由搭配蔬菜、肉類與海鮮，使用純橄欖油拌炒，不僅讓年菜繽紛上桌，也能吃得清爽又健康，為新年餐桌增添滿滿元氣。許多網友購買後也給予好評，「得意的一天系列，一直是我家愛用的」、「得意的一天，值得信賴的油品，我已經用3年多」、「包裝的非常好看送禮很好」、「家裡的常備油，不易有油煙」、「好用的油～吃的比較安心又健康」。
分析說明
分析區間：本文分析時間範圍為2025年1月26日至2026年1月25日。
資料來源：
大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》。
研究方法：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『過年送禮考量』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」（註1）作為本分析依據。
*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。
看更多網路溫度計文章
冠軍不是清水！2025全台好評國道服務區TOP 10出爐 過年返鄉、走春快來逛
2026過年送禮指南！保健禮盒怎麼挑？一次看懂健康系禮盒10大選購原則
2026全台15個年貨大街總整理！北中南過年必逛採買路線、時間、交通都在這
2026馬年刮刮樂怎麼買？5款新品中獎率、獎金配置一次看
機場必買清單大公開！免稅優勢、限定商品到最後補貨...旅客最常購物的10大原因
其他人也在看
同天送走2位摯友！她曝具俊曄穿大S「27年前送的大衣」 秒潰堤憶袁惟仁
大S（徐熙媛）於2月2日離世滿一周年，同日傳出資深音樂人「小胖老師」袁惟仁病逝的噩耗。兩位摯友在同一天被想起，陶晶瑩2日晚間在臉書發文悼念，透露具俊曄身穿的大衣是27年前大S送的，格外具有意義，徐媽媽則炫耀大S送的鞋。
北部明轉暖！「很強冷空氣」要來了 這3天最凍恐寒流估跌破6℃
中央氣象署指出，今（3）日清晨大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，中部以北及宜蘭低溫約13、14度，南部及花東低溫約15至17度，白天起大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升，北部及宜花高溫約17至21度，中部及臺東高溫約22、23度，南部高溫約22至26度；降雨方面，宜蘭及花蓮有局部短暫雨，基隆北海岸、臺東、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨，清晨之前中部以北山區亦有零星降雨機會。
低軌衛星漲瘋了！47檔概念股全上漲 燿華亮燈狂吸3.6萬張買單排隊搶
低軌衛星又起飛！台股今日迎來大幅反彈，開盤十分鐘內強彈600點，強勢族群也迅速展露頭角，低軌衛星概念股以兆赫（2485）一馬當先，開盤不久亮起紅燈創下新高價，領軍燿華（2367）也攻上漲停，更吸引3.6萬張買單排隊，其餘如華通（2312）、啟碁（6285）等相關概念股也群起而攻，漲逾半根，據統計，低軌衛星概念股於截稿為止48檔個股中有47檔開紅上漲。
軍報高喊「換羽重生」引換習聯想！解放軍集體抗命 川普：加拿大恐完蛋
中共軍委副主席張又俠與參謀長劉振立遭調查後，習近平緊急下令凍結全軍調動權，卻驚傳13個集團軍中11個拒絕執行，引發罕見「軟抵抗」。面對軍方高層的普遍緘默，《解放軍報》以「換羽重生」暗示整肅，卻意外引發「換習」聯想。此外，安徽驚現大規模軍車異動，加劇外界對中國軍隊內部動盪的關注。美國前總統川普則警告加拿大勿與中國簽署協議，否則恐失去「冰球運動」，凸顯國際對中國內部情勢的警惕。
袁惟仁20歲愛女「不做指甲了」藏洋蔥 淚許來世再當父女：牽我走紅毯
音樂人袁惟仁（小胖老師）2日病逝，享年57歲。他與前妻陸元琪育有一對兒女袁義、袁融，20歲袁融前兩週曾二度前往台東探望父親，她發文回憶父親的寵愛與教導，許下「下輩子還做你女兒」的願望，更決心「以後不做指甲了」，暖心意義曝光。
威力彩再槓「頭獎飆9.7億」 「4星座」這天財運轉旺！
生活中心／江姿儀報導隨著春節腳步接近，過年氛圍越來越濃厚，寒冷的冬季也將進入尾聲，4日（本週三）迎來二十四節氣中的「立春」。近期不少民眾趁機買樂透、刮刮樂碰碰運氣，年前力拚一舉翻身致富，今（2日）威力彩連槓28期，目前頭獎上看9.7億元。沒中獎別氣餒，清水孟國際塔羅小孟老師分享「4星座」，立春後喜獲財神眷顧，包括「雙子座、巨蟹座、魔羯座、天秤座」，可趁財運旺時買樂透或刮刮樂，有望中大獎。
習斬除軍中二把手踢到鐵板？解放軍集體沉默4天 專家驚：這是無聲政變
解放軍第一軍委副主席張又俠1月24日遭官宣落馬，震撼政壇。儘管官方喉舌《解放軍報》連日強調政治教育與肅清流毒，但軍隊內部反應卻異常冷淡，出現長達3、4天的集體沈默。新頭殼副總編輯謝步智分析，這種「不表態」在中國政治語境中形同「無聲反對」，顯示習近平此舉已引發軍中深層動盪與危機。謝步智指出，張又俠不僅背景深厚，更是軍方實質領袖，其落馬恐導致大量具實戰經驗將領被清洗，造成指揮鏈斷裂的人才真空。此外，張
老高小茉其實沒結婚？年收破3億卻未生子 「真實原因」愛妻全說了
YouTuber「老高與小茉」靠著分享都市傳說、奇聞怪談走紅，頻道擁有671萬訂閱，每支片總是能創下極高的觀看量，然而，之前有網紅推算過老高頻道一年收入約3億元，因此也讓網友好奇，為何兩人至今都沒有生小孩。蔡佩伶報導
「更強冷氣團」週五襲台！跌破10度 氣象署：濕冷到這天
中央氣象署表示，今（2）晚到明晨受到大陸冷氣團影響，各地感受寒冷，明天白天冷氣團減弱，溫度回升，週三（4日）又更加溫暖，北台灣高溫可能回升至24度，中南部及東半部約26度。不過週五晚上冷空氣抵達，強度有機會達到強烈大陸冷氣團等級，空曠地區可能下探至10度以下。
小S淚謝具俊曄陪伴大S「最後3年」：沒雜質的心守護我姐！心疼S媽全文曝
大S（徐熙媛）於2月2日離世滿一周年，具俊曄為大S設計的紀念雕像揭幕，圈內許多藝人朋友都到場，小S（徐熙娣）現場發表了一段致詞，對姐夫具俊曄的感激，提到只要想到大S離世前的3年，身邊都有摯愛具俊曄的陪伴，她就會平靜下來。
最新民調超驚人！這黨反感度創8個月新高
[NOWnews今日新聞]《美麗島電子報》今（2）日公布2026年1月國政民調，在政黨好感度方面，43.9%對民進黨有好感、45.0%對民進黨反感；34.4%對國民黨有好感、49.9%對國民黨反感；3...
孩太吵「1家4口遭丟包」！風向全變了 名醫嘆：原來是不能丟錯人
日前一名替代役溫男遭多元計程車司機丟包在台64線，隨後遭後方4台車輛輾斃。後續又有一名媽媽控訴，因為孩子太吵，一家四口被接駁車司機丟包在路邊。婦產科名醫蘇怡寧就感嘆，兩起事件輿論風向完全不同，「原來台灣不是不能丟包，是不能丟錯人？」
日青森暴風雪…探針卡、碳化矽恐斷鏈 相關台系鏈轉單來了
日本青森縣正遭逢40年來最嚴重暴風雪侵襲，衝擊探針卡、碳化矽這兩大半導體關鍵耗材／元件供應，尤其AI需求大好，導致探針卡...
不吃糖、主食吃很少「血糖卻很高」？醫一聽就懂 門診天天都遇到
「我沒有在吃糖，也很少吃主食，真的很奇怪，為什麼血糖還是偏高？」鄧雯心醫師｜身心平衡，享瘦人生分享，這是門診中，糖尿病前期患者最常提出的疑問之一。實際了解患者的日常飲食後卻發現，看似「吃得不多」，其實早已讓血糖頻繁波動。 看似吃得不多 其實都是「快速變成糖」的食物 有患者向醫師分享，一天的飲食大多是早上一杯二合一咖啡，搭配饅頭或三明治；中午經常忙到沒吃；晚上則簡單吃炒麵或炒飯。乍聽之下熱量不高，但鄧雯心指出，這些食物進入體內後，都會很快轉換成糖，長期下來容易讓血糖控制失衡。鄧雯心強調，分享這類門診故事，並非取笑患者，而是因為「這樣的情況幾乎每天都在發生」。許多患者並非刻意忽視健康，而是從未有人清楚告訴他們，哪些食物會影響血糖、又該如何調整。 衛教速度追不上疾病速度 糖尿病風險在生活中累積 「門診時間有限，健保診間往往只有短短幾分鐘，但糖尿病相關的飲食衛教，真的太重要了。」鄧雯心感嘆，衛教與資訊傳遞的速度，往往跟不上糖尿病盛行的速度，再加上外食比例高、生活步調快，讓許多人在不知不覺中走向血糖失衡。 診間五分鐘快速版 改善血糖的飲食四大重點 鄧雯心也分享自己在診間，常用「五分鐘快速版」的飲
大S紀念雕像揭幕 阿雅憶收小S心碎語音「熙媛剛走了」一輩子難忘
女星大S（徐熙媛）逝世1週年，具俊曄親自為愛妻設計的大S紀念雕像，今（2日）下午2時許於大S長眠地金寶山揭幕，具俊曄好友姜元來特地飛來台參加，大S一家、生前好姐妹都到場，其中阿雅（柳翰雅）近日接受中國雜誌《人物》專訪，透露1年前接獲小S通知時，那一句顫抖語音訊息「熙媛剛剛走了」，讓她一輩子都忘不了。
民進黨議員宣布「不爭取連任」嘆：政治討論讓人灰心
民進黨議員宣布「不爭取連任」嘆：政治討論讓人灰心
新北市長選戰民調驚人！吳子嘉曝藍提名卡關因「這人民調太強惹不起」
2026年九合一大選，新北市長部分，民進黨提名立委蘇巧慧，民眾黨主席黃國昌也宣布投入選戰，但國民黨人選仍未定，台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然原傳出一月底見面協調，但都已經邁入2月仍遲遲沒下文。美麗島電子報董事長吳子嘉直指，國民黨人選難產的關鍵是擁有高達68％支持度的現任市長侯友宜。
快訊／北市馬偕員工「躺高樓女兒牆」 消防隊架設氣墊搶救中
北市馬偕醫院大樓外，目前有1名職員「躺高樓女兒牆」，北市消防局獲報已派人車趕往現場，警方也到場拉起封鎖線，目前該位民眾正躺在6樓的女兒牆，為免發生意外，消防隊已架設氣墊，並試圖與該員工溝通中。馬偕醫院回應表示 ，正在理解此案中。
目標價砍到108元引爆賣壓！外資恐慌跳車？「記憶體大廠」爆近10萬量下殺逾9%
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導台股今（2）日早盤受到美股上週五全面收黑影響，加權指數以32,008.46點開出，較前一交易日下跌55.29點，隨後賣壓持續擴大，...
威力彩27槓飆8.7億！4生肖「財神爺罩」財運噴發 一夜翻身不是夢
威力彩頭獎連27期槓龜，財神爺急尋有緣人！台灣彩券公司預估，今（2）日晚間開獎的威力彩，頭獎金額將上看8.7億元。若一注獨得，這筆巨額獎金將創下第五屆公益彩券發行以來的第三高紀錄。《搜狐網》命理專欄也點名四大生肖近日財氣四溢、如有神助，有機會成為幸運得主。