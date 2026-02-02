春節禮盒怎麼挑？過年送禮考量關鍵字曝光！健康、實用成網友關注點

過年腳步一近，送禮這件事就成了不少人心中的年度難題。走進賣場、滑開購物網站，琳琅滿目的禮盒反而讓人更難下決定——送給親戚朋友，怕不夠健康，又擔心過於制式；送進家門的那一盒，還希望能兼顧實用性與祝福心意。春節禮盒究竟該怎麼挑，才能送得健康、用得實在，還能讓人眼前一亮？

春節送禮不只看形式！網路熱門關鍵字分析網友考量轉變

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

為了找出網友在春節送禮時的考量條件，《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》來看近一年「過年送禮考量」網路熱門關鍵字，可以看到長輩、需求、適合、價格、品牌、安心、包裝、設計、心意、健康、家庭、祝福等字詞，顯示消費者在年節送禮時，不再只是追求形式，而是更重視實用性與情感傳達。

《網路溫度計DailyView》

農曆過年是重要的團聚時刻，許多人都有送禮給親戚、朋友、長輩、客戶的需求，挑選過程往往需要反覆思量對方是否適合、價格是否得宜。其中，品牌知名度與產品可靠性更是關鍵考量，畢竟唯有送得安心，才能讓收禮者用得放心。

除了產品本身，禮盒包裝同樣不容忽視。兼具節慶氛圍與實用性的設計，不僅能提升整體質感，也能讓送禮者在拜訪親友或客戶時更顯體面，為心意加分。

從常見的年節禮盒類型來看，水果、水產禮盒向來被視為長輩喜愛或公司行號的熱門選擇，雖然看起來澎湃且誠意十足，但效期短，運送與存放條件也較為嚴格；餅乾、糖果禮盒則是過年送禮的經典款，外型討喜、節慶感強，但隨著健康意識抬頭，部分消費者也開始留意糖分與油脂攝取；咖啡、茶葉、酒禮盒則偏向大人系的送禮選擇，質感與品味兼具，但仍須留意對方的飲用偏好。

健康取向成趨勢！橄欖油禮盒「送禮自用兩相宜」成熱門選擇

示意圖／Shutterstock

近年乾貨、油品、調味料禮盒因為保存方便，既實用又不挑族群，還能直接為年節料理加分，成為不少人心目中的送禮新選擇。從網路熱門關鍵字也可以發現，越來越多網友將「健康」視為送禮的首要考量。除了人蔘精華、雞精、燕窩、葉黃素禮盒等常見選項之外，「橄欖油禮盒」同樣成為多人推薦的年節伴手禮。網友分享，橄欖油不僅是家庭料理的必備品，可用於生飲、拌沙拉或日常烹調，其單元不飽和脂肪酸的營養價值，讓送禮多了一層健康祝福。

《網路溫度計DailyView》、得意的一天提供

新年想要有好的開始，橄欖油也成為不少家庭年節餐桌上的加分關鍵！以「得意的一天」橄欖油禮盒為例，主打100%義大利原裝進口，含有優質單元不飽和脂肪酸與橄欖中珍貴多酚，油質清澈穩定、香氣清爽，兼顧健康與料理實用性，能靈活運用於各式年菜料理中，讓團圓餐桌吃得安心又不失風味。

其中，得意的一天頂級冷壓初榨橄欖油禮盒採新鮮橄欖限時冷壓初榨，完整保留橄欖的自然香氣與果香層次，不僅是最高等級的橄欖油，也特別適合涼拌或煎、煮、炒等日常中低溫料理。像是以新鮮蔬菜搭配白蝦或干貝的「涼拌鮮蔬海鮮盤」，只需淋上頂級冷壓初榨橄欖油，不需多加調味、簡單拌勻就能端上桌，清透爽口，也象徵新年回歸初心、好運隨菜上桌。

網友也透露得意的一天頂級冷壓初榨橄欖油禮盒是送禮好選擇，「有送禮需求因此在年前購買幾組橄欖油禮盒，送禮體面又好看也很實用」、「適逢春節，送禮自用兩相宜」。

示意圖／Shutterstock、《網路溫度計DailyView》

得意的一天義大利經典橄欖油禮盒則適合用於家常和精緻料理，煎、煮、炒、炸通通都沒問題。例如大人小孩都喜愛的什錦料理「金澎湃」，可自由搭配蔬菜、肉類與海鮮，使用純橄欖油拌炒，不僅讓年菜繽紛上桌，也能吃得清爽又健康，為新年餐桌增添滿滿元氣。許多網友購買後也給予好評，「得意的一天系列，一直是我家愛用的」、「得意的一天，值得信賴的油品，我已經用3年多」、「包裝的非常好看送禮很好」、「家裡的常備油，不易有油煙」、「好用的油～吃的比較安心又健康」。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2025年1月26日至2026年1月25日。

資料來源：

大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『過年送禮考量』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」（註1）作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

