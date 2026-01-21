春節禮盒拚顏值 維尼罐變身收納萌禮 三麗鷗行李箱免抽入手

元本山推出肖像聯名款年節禮。（聯華食品提供／朱世凱台北傳真）

春節是全年送禮需求的高峰，外部數據統計，2025年春節期間禮盒銷售表現較前一年成長約3成，為抓住民眾視線，不少業者選擇與可愛IP合作，讓民眾能依送禮對象與實際情境選擇合適禮品。

元本山近年肖像系列已占整體年節業績約2成，今年再度強勢出擊，繼先前掀起搶購熱潮、迅速完售的米奇立體罐後，2026年將人氣小熊維尼與三眼怪正式化身立體造型罐，海苔享用後，罐身可直接變身書桌上的療癒收納小物，讓這份心意持續陪伴在日常之中。內包裝更藏有小驚喜，每一片海苔獨立包裝共有6款插畫，為品嘗過程增添趣味儀式感，展現送禮人的極致巧思。

廣告 廣告

老協珍以明星商品熬雞精攜手三麗鷗，推出限量「Hello Kitty 城市漫遊行李箱新春禮盒組」。（老協珍提供／朱世凱台北傳真）

老協珍則搶攻「送健康」趨勢，今年聚焦「常備型滋補」與「分眾健康照顧」並行的送禮策略，除主打長年熱銷的滋補商品外，也推出限量「Hello Kitty 城市漫遊行李箱新春禮盒組」，指定組合商品搭配Hello Kitty主題行李箱，兼具收藏價值與實用功能；另有行動力維持取向的葡萄糖胺飲新品，回應不同年齡層的健康需求。即日起於老協珍官網及全聯、家樂福、大全聯等通路同步推出年節禮盒限定優惠，包含人蔘精禮盒買2送1、多款2件組合優惠價，以及官網消費滿3888元現折200元。

桂格推出購買指定組合就能帶走「24吋LINE FRIENDS在地特色前開式行李箱」。（佳格食品提供／朱世凱台北傳真）

擁有國家護肝認證的「桂格養氣人蔘」推新春特規套組，只要在指定通路購買養氣人蔘／養氣人蔘無添加糖配方94入或76入，就能直接帶走「24吋LINE FRIENDS在地特色前開式行李箱」。

更多中時新聞網報導

澳網》辛納強勢開局 大坂直美造型超狂

NBA》詹皇21年全明星先發告終 巴特勒賽季報銷

春節急診不塞車 台大首開公床