春節禮盒準備好了沒？正官庄×Kakao Friends、BAC甜點一次看

農曆新年就要到了，再不準備禮盒就真的來不及！這次要推薦兩款風格截然不同、卻同樣很有記憶點的禮盒，一款主打補氣養身、卻用可愛 IP 打破距離感；另一款則以甜點工藝與風味層次，為年節餐桌增添質感儀式感，無論送長輩、同事或重要親友，都很有說服力。

正官庄首度跨界攜手人氣IP Kakao Friends，推出限量聯名包裝「活氣人蔘飲」，人氣角色Ryan與Choonsik化身最萌能量大使，為年節贈禮市場注入全新話題與收藏魅力。

「活氣人蔘飲」採用品牌獨家的「液、氣雙相萃取技術」，鎖定高麗蔘關鍵機能性皂苷成分，呈現高麗蔘原有的風味特性，並調配出溫潤順口、不易膩口的飲用體驗，適合於年節多元行程間提神補氣搭配飲用。同時搭配清爽黑糖風味，顛覆人蔘苦味的刻板印象，每瓶僅 13 大卡，並堅持五項不添加原則（無添加人工香料、色素、增稠劑、防腐劑、咖啡因），提供消費者在團聚時刻更輕鬆的選擇。

活動期間於官方購物網站與momo消費滿額（不累贈），即可獲得 Kakao Friends 系列限量贈禮，包括滿1,000元贈新春爆富方形春聯、滿3,000元贈 Kakao Friends 保鮮盒（款式隨機）、momo購物網滿6,000元贈高麗蔘野櫻莓飲50ml*10入，刷富邦momo卡還享3%回饋，結合實用性與收藏感，提升年節送禮的趣味體驗。

另一款則是BAC，今年推出全新冬季與新春限定禮盒，首波主打大師級工藝之作「星鑽布列塔尼新年禮盒」，以70.5%比利時黑巧克力與法國鹽之花交織出奢華層次。同步亮相的還有初春新品「經典午茶禮盒─紅韻紫蘇風味」，將在地金萱紅茶與紫蘇梅完美揉合的燕麥餅乾，加上香韻紅茶組合，為新年與初春時節獻上最有深度的美好祝福。

