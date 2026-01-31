春節穩定物價 中油：2月天然氣價格不調整

115年2月各類用戶天然氣價格均不予調整。圖：資料照

台灣中油公司今(31)日宣布，近期因地緣政治情勢變化，國際液化天然氣價格波動劇烈，市場不確定性升高。考量2月適逢農曆春節，為配合政府穩定物價政策並持續照顧民生，決定115年2月各類用戶天然氣價格均不予調整。

中油表示，目前用戶氣價低於成本的差額，將由公司暫行吸收，以減輕民眾與產業在春節期間的用氣負擔，確保民生與用氣穩定。相關措施係在兼顧整體經濟環境與民生需求下所做出的政策性考量。

中油指出，未來仍將持續密切掌握國際油氣市場動態，並視情勢變化滾動檢討天然氣價格。有關各類用戶天然氣產品的最新牌價資訊，民眾可至台灣中油全球資訊網查詢公告內容。

