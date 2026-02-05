春節穩定物價！汽柴油價格16日至23日「只跌不漲」 這兩項2月全面凍漲

記者盧素梅／台北報導

行政院院會會後記者會。（圖／記者盧素梅攝影）

農曆春節將屆，行政院會今日聽取「115年春節各項整備工作」報告，經濟部說明國營事業穩定物價措施，春節期間（2/16-2/23）汽、柴油價格「只跌不漲」，天然氣與桶裝瓦斯2月份不漲價，中油直營站洗車也維持原價。

行政院會今天聽取包括交通部，農業部，衛福部，金管會，內政部及海洋委員會就「115年春節各項整備工作」進行報告，其中，農業部全面展開各項因應作為，在物資供應方面，農業部積極輔導各類農產品批發市場，加強貨源調配並確保作業流程順暢，並洽各相關供應單位加強供貨，其中蔬菜供應量能較平常日增加31％、水果增加24％、花卉增加140%、毛豬增加24％、禽肉增加7-17％、水產增加31％。

經濟部也宣布國營事業穩定物價措施，包括春節期間（2/16-2/23）汽、柴油價格「只跌不漲」，天然氣與桶裝瓦斯2月份不漲價，中油直營站洗車亦維持原價。台糖公司民生用小包裝沙拉油及砂糖售價維持不變，並於蜜鄰超市設置平價專區。在食品安全方面，農業部持續與相關單位執行「農產品聯合稽查」，針對市售國產茶及牡蠣進行產地標示查核，確保民眾買得安心、吃得放心。

另外，針對邊境防疫，鑒於春節期間為人流與物流入境高峰，疫病入侵風險增加。農業部強調，去年國內唯一非洲豬瘟案例場已落實管控且無擴散風險，但面對即將到來的考驗，各部會將持續嚴格執行邊境防堵。各地方政府若遇疑似疫情，應立即通報並落實聯防機制。農業部與邊境查緝機關已嚴陣以待，達成「防疫不打烊」目標，並呼籲民眾返台或網購時，切勿違規攜帶或輸入境外動植物產品，共同守護本土產業。

行政院長卓榮泰在會中表示，再過一周就是農曆春節，今年春節連假長達9天，為因應民眾返鄉團圓及出遊的各項需求，感謝堅守崗位的各位同仁們，以道安、食安、平安、治安及國安等五個面向，進行各項整備工作，秉持「春節不打烊、服務不中斷」的精神，在年節期間持續陪伴國人，讓大家安心過好年。

