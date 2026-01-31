春節紅包變理財教材 新北市立圖書館推親子理財活動

（記者陳志仁／新北報導）農曆春節將至，孩子最期待的壓歲錢也成了理財教育契機；新北市林口李科永紀念圖書館推出「紅包任務！小小理財家出動」親子閱讀活動，透過閱讀、遊戲與實作，讓孩子從壓歲錢學習金錢管理，建立正確理財觀念。

圖／農曆春節即將到來，林口李科永紀念圖書館特別推出免費「紅包出任務！小小理財家」營隊，教孩子用壓歲錢學理財。（新北市立圖書館提供）

隨著108課綱納入財金素養課題，以及全球對金融素養教育的重視，林口李科永紀念圖書館自2月4日起推出「紅包任務！小小理財家出動」親子閱讀活動，透過春節壓歲錢，引導孩子學習規劃與管理金錢；新北市立圖書館館長吳佳珊表示，孩子的金錢觀念多來自家庭，父母是理財教育的關鍵，引導孩子從生活中理解錢的價值與使用方法，培養對金錢負責任的態度。

吳佳珊指出，活動期間，圖書館將展出「錢怎麼來？小朋友的第一本理財書」主題書展，精選兒童理財繪本，讓孩子透過故事正確認識金錢概念；搭配「親子金錢任務日記」，鼓勵孩子透過7天的花費與儲蓄紀錄，建立規劃金錢的基本概念，讓紅包成為理財入門的第一步。

此外，2月4日與11日的「小豬撲滿的祕密」繪本故事與金錢遊戲，將透過《小豬撲滿的祕密－錢從哪裡來？》及《小豬撲滿的新計畫─想要vs需要我的零用錢》導讀，讓孩子學習分辨「想要」與「需要」，養成聰明花錢的習慣。

2月7日至8日舉辦的「紅包任務！小小理財家」營隊，則將理財知識化為趣味挑戰，包括「錢的魔法學堂」、「理財大富翁桌遊挑戰賽」、「我的夢想存錢筒」及「財富冒險體驗站」，透過閱讀、遊戲及創作，讓孩子實際操作金錢流動、投資與消費決策，體驗理財過程與風險選擇。

新北市立圖書館補充，活動免費，詳情與報名的方式可至新北市立圖書館官網查詢；此活動不僅讓孩子在春節收紅包時學習理財，更促進親子共同參與，寓教於樂。

