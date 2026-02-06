春節維安不打烊 淡水警強勢臨檢掃蕩 封閉式路檢斷絕治安隱憂

MEITU 20260206 113749630 300x200 1

【民眾網編輯方笙楠新北報導】春節連假將屆，鑑於近期外縣市發生隨機傷人案件引發社會關注，為防範模仿效應並壓制歹徒氣焰，淡水分局長謝明杰於2月4日晚間親自主持擴大臨檢勤務，針對轄內KTV、棋牌社、網咖及捷運場站等治安顧慮場所執行威力掃蕩，並在重要路段實施封閉式路檢，強化對可疑車輛與人員的盤查，展現警方守護轄區的鐵腕決心。

分局長謝明杰表示，因應春節採買潮及即將到來的天元宮櫻花季，淡水區人潮將大幅增加，警方特別針對捷運淡水線、淡海輕軌沿線場站及傳統市場等區域，要求各所隊滾動式調整勤務，提高巡邏密度與守望頻率，以「高見警率」產生實質嚇阻力，讓民眾看得到警察、感受到安全。

針對近期頻傳的隨機攻擊事件，分局長在勤前教育中特別強調「三安」要求（自身安全、民眾安全、案件安全）。除了要求同仁在面對突發暴力事件時應立即採取強勢執法、迅速逮捕嫌犯外，若遇犯嫌逃逸，應第一時間通報勤務指揮中心實施全縣市攔截圍捕，嚴防危害擴大。

淡水分局強調，警方對暴力犯罪絕不寬貸，將持續透過高強度偵查與掃蕩行動，確保春節期間社會秩序平穩，讓在地居民與遊客都能安心過好年。