春節維安啟動 新北警掃黑打詐亮五大安心數據成果

（記者陳志仁／新北報導）因應春節連假到來，新北市政府自9日22時起至2月23日24時止，啟動「加強重要節日安全維護工作」；新北市長侯友宜慰問警察、消防同仁及義警、義交、義消等民力，感謝大家於春節期間堅守崗位，攜手守護治安，讓市民安心過好年。

圖／新北市長侯友宜由警察局局長方仰寧會同刑事警察大隊大隊長黃國師講述「安心五大面向」淨化治安的成果。（新北市政府警察局提供）

侯友宜表示，新北市人口超過404萬，是全國人口最多的城市，平時即仰賴警消及民力維護治安、消防、公安與交通安全，春節期間更以「交通順暢、治安穩定、民眾安心」為目標，確保市民返鄉與出遊都能平安順利；他也肯定第一線同仁的辛勞，期許持續精進，讓新北治安更加穩固。

侯友宜指出，新北市今（115）年以來已查獲17件治平案件，並破獲多起槍砲、賭博案件，同時積極推動打詐與緝毒工作，展現維護治安的決心。

新北市政府警察局現場亦公布「安心五大面向」亮眼成果（統計期間為115年1月1日至2月8日），包括掃蕩黑道幫派、查緝非法槍械、全面緝毒、強勢取締賭博及掃蕩詐欺集團，共查獲治平案件17件、毒品案件1073件、賭博案件121件、詐欺集團123團；並查扣大量現金、毒品、槍枝及不法所得，顯示市府強力打擊「黑、槍、毒、賭、詐」的執法成效。

圖／新北警臨檢。（新北市政府警察局提供）

警察局長方仰寧強調，春節期間將持續強化市場商圈、廟宇、大眾運輸場站及交通樞紐巡守，並針對酒（毒）駕採取零容忍立場，運用科技設備精準執法；同時提醒民眾提高防詐意識，善用165反詐騙專線與「護鈔服務」，新北警將以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為目標，全力守護市民春節平安。

