春節維安9日啟動 讓民眾安心過好年

記者郭曉蓓／臺北報導

農曆春節將近，行政院各部會強化春節安全措施即將啟動。內政部警政署9日22時起至23日24時實施「115年加強重要節日安全維護工作」，針對人潮聚集處所加強安全維護。海巡署13日18時至23日8時展開「春節安全維護工作」，重點監控金馬、臺海中線等區域。此外，金管會也祭出多項措施確維資安，並提醒慎防詐騙，讓民眾安心過好年。

為加強春節期間安全維護，內政部表示，在治安平穩部分，採取「犯罪預防、偵防並重」方式，著重維護金融機構安全及取締賭博犯罪為主；在交通順暢部分，將針對易壅塞路段或景點，加強指揮疏導以維持交通順暢，減少交通事故發生；在民眾安心部分，將運用協勤民力資源，積極投入與治安、交通有關的服務，並視需要在人潮聚集處所設置機動派出所。

海巡署在強化國安方面，每日動員7艦、45艇，並整合雷達、衛星與無人機等，重點監控金馬、臺海中線及東、南沙周邊海域，預置應處中共灰色地帶侵擾，並對海纜密集區域重點監控或對可疑船舶登檢；在維護治安方面，啟動「岸海聯防」機制，加強走私與偷渡熱點攔截，並協同檢、警、調及國防等單位精準打擊犯罪。

此外，金管會擬定春節期間金融服務不中斷、強化金融資安及防範金融詐騙措施，滿足春節期民眾及企業提領現金、刷卡消費、諮詢保險及投資海外證券、期貨等金融服務需求，並提高民眾防範詐騙意識，力求「金融服務不打烊，提高警覺不受騙，民眾安心過好年」。

內政部說明「115年加強重要節日安全維護工作」。（行政院提供）