春節緊接228連假！台鐵加開84班列車 1/27起開放訂票

台鐵公司因應115年和平紀念日疏運旅客需要，自今(115)年2月26日起至3月2日止計5天，全線加開各級列車共計84列次。此次加開班次自1月27日0時起同步開放網路、台鐵e訂通、超商及電話語音訂票。

台鐵公司說明，包含東線實名制列車4列次、北半環跨線自強號列車4列次、南半環跨線自強號列車6列次、西部幹線自強號列車2列次。另為加強疏運旅客，自2月26日至3月2日止暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。

台鐵提到，東線實名制列車班次，於1月28日0時起，開放設籍花蓮縣與台東縣國民身分證字號U、V開頭或上開兩者之配偶及直系血親一親等之民眾訂票，歡迎旅客多加利用。相關加開列車車次、時刻，即日起可於台鐵公司官網及「台鐵e訂通」APP查詢。

