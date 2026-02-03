春節繳費不打烊 健保費用手機掃碼就能搞定

〔記者邱芷柔／台北報導〕今年春節連假長達9天，中央健康保險署今(3日)提醒民眾留意健保費繳納期限，去(2025)年12月份健保費繳費單的繳納寬限期至2026年2月23日止，尚未繳費的民眾，建議把握連假期間透過多元管道完成繳納，避免因春節忙碌而忘記繳費，產生滯納金，影響個人權益。

健保署指出，為提升繳費便利性，春節期間仍可使用多種繳款方式，包括持繳費單至便利商店繳費、使用自動櫃員機(ATM)，或透過「全民健保行動快易通APP」的「健保櫃檯」，以及健保署網站「個人健保資料網路服務」，進行「未繳保費查詢及繳納」。

健保署說明，線上繳費可選擇活期存款帳戶、信用卡或行動支付完成交易，民眾也可使用台灣Pay、街口支付、iPASS MONEY、悠遊付及全支付等APP，直接掃描繳款單上的QR Code，確認金額後即可完成繳費，省時又便利。

若民眾未攜帶繳款單，也可透過「全民健保行動快易通APP」的「健保櫃檯」，查詢待繳健保費後，選擇「超商行動條碼」，於便利商店出示條碼完成繳費，無須列印紙本帳單。

健保署提醒，春節期間如需進一步了解健保費繳納方式，可至健保署網站查詢「保費繳納方式」相關資訊，或撥打免付費服務專線0800-030-598，手機請撥(02)4128-678洽詢；春節期間每日上午9時至下午5時，皆有專人提供服務。

