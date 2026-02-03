春節繳費輕鬆點！健保費期限延至2月23日 健保署：善用App可快速繳

健保署將12月保費寬限期延至2月23日，籲呼籲民眾善用App等多元管道儘早完成繳納。 圖：Gemini AI生成 / 曾郡秋 製

[Newtalk新聞] 隨著農曆春節9天連假即將到來，中央健康保險署表示，為了方便民眾資金調度與繳費安排，去(114)年12月份的健保費繳費寬限期將延長至115年2月23日止。健保署呼籲民眾善用App等多元管道儘早完成繳納，以免因年節忙碌忘記繳費而產生滯納金，影響自身權益。

健保署表示，春節期間提供多元繳款管道，民眾除可持單至便利超商繳費或透過自動櫃員機繳費外，也可多加利用數位工具。健保署進一步強調，民眾可利用「全民健保行動快易通」App之「健保櫃檯」或健保署網站「個人健保資料網路服務」，透過「未繳保費查詢及繳納」功能查詢欲繳健保費。在支付方式上，可以選擇以活期存款帳戶、信用卡或行動支付繳費。此外，也可直接使用Taiwan Pay、街口支付、iPASS MONEY、悠遊付及全支付等APP掃描繳款單QR Code，確認繳款資訊後進行繳費，相當便捷、省時。

對於手邊沒有繳款單的民眾，健保署指出，若未帶繳款單，請利用「全民健保行動快易通」App之「健保櫃檯」，透過「未繳保費查詢及繳納」查詢待繳健保費，選擇「超商行動條碼」，手機即可顯示行動條碼，直接至便利商店進行繳費，無須擔心紙本單據遺失的問題。

健保署最後提醒，春節期間民眾若欲進一步暸解健保費繳納方式相關資訊，請至健保署網站查詢「保費繳納方式」。若有急需諮詢，也可撥打免付費專線0800-030-598，手機請撥(02)4128-678洽詢。健保署表示，春節期間每日上午9至下午5時，仍將提供專人服務，協助民眾解決健保費繳納相關疑問。

