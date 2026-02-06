春節聚餐「喝酒、熬夜」是心梗高風險組合！醫曝4疾病最好發

記者簡浩正／台北報導

醫師提醒，若春節多日聚餐飲酒、熬夜通宵、作息紊亂下，恐影響血壓、血脂與血管穩定性。（示意圖／翻攝自pixabay）

農曆春節即將到來，今年年假長達九天，除了出國旅遊外，多數人不外乎會團聚聚會，不過若多日聚餐飲酒、熬夜通宵、作息紊亂下，卻正好構成影響血壓、血脂與血管穩定性的「高風險組合」。醫師提醒，短時間內血壓巨幅波動，會對心臟與血管造成劇烈衝擊外，也恐使自律神經失衡，誘發心肌梗塞等疾病。

聯安診所心臟內科主任施奕仲表示，春節也是冬天，值得注意的是心血管風險並不只有高血壓族群需留意，短時間內血壓巨幅波動，對心臟與血管造成劇烈衝擊，再加上天冷，民眾較少喝水，水分攝取不足致使血液濃稠度增加，容易誘發突發性腦梗塞、腦出血、心肌梗塞，甚至主動脈剝離等緊急事件。

廣告 廣告

而從生理機制來看，一旦作息節奏被打亂，負責調節血壓與心跳的「自律神經系統」會首當其衝，當自律神經失衡，即使在休息狀態，血壓也可能突然飆高到150、160mmHg以上，對於已有高血壓或心血管亞健康族群，例如有三高、肥胖、抽菸、不運動等風險因子的民眾來說特別危險。

另，春節聚會的酒精也會加劇這種波動。施奕仲指出，飲酒初期使血壓上升，過量後又可能造成血管擴張、血壓下降，這種反覆收縮與擴張的波動，亦增加心血管負擔。建議飲酒必須適量，一般成人以烈酒15-30cc、紅酒80-120cc、啤酒360cc為上限，高風險族群更應該謹慎。

他說，春節期間的家庭互動，情緒波動會直接活化交感神經，使血壓攀升。當情緒壓力、熬夜與飲酒同時存在時，對心血管系統的影響往往呈現加乘，而非單純相加。建議每天預留10至15分鐘進行腹式呼吸，當注意力專注在呼吸的起伏節奏時，交感神經活性會逐漸下降，有助於平緩心跳與血壓，成為年節期間穩定情緒與心血管狀態的實用調節方式。

另，他也提醒年節期間為自己設立一個「健康門檻」，當發現收縮壓比平時數值高出20mmHg以上，或心跳頻率出現顯著的異常落差，代表身體已發出警訊，此時應果斷放下酒杯或通宵聚會，優先選擇休息並調整娛樂活動，才是對身體負責的展現。

三立新聞網提醒您：

喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！

更多三立新聞網報導

春節「海外就醫」可退錢！健保單日「最高退6887元」申請流程一次看

主成分釋放不足！過動藥「思有得」藥廠回收近10萬錠

仍在危險期！陳宗彥進ICU搶救 馬偕院長曝情況：已成立特別照顧小組

厚外套別收！週六迎「入冬第2波寒流」全台低溫跌破6度 何時回溫曝

