春節與和平紀念日連假 高公司籲用路人利用國道好走時段

▲高公局副局長陳宏仁於交通部召開記者會。（記者周家仰攝）

高速公路局副局長陳宏仁今（十三）日於交通部召開記者會表示，一一五年春節連假長達九天，自小年夜前一日放假至初六（二月十四日~二月廿二日），另和平紀念日連假為三天（二月二十七至三月一日）。該局經檢視歷年春節及和平紀念日連假國道交通狀況，並透過AI及大數據分析，預估春節初一至初五為假期交通尖峰日，南向車流集中於初一至初三，北向車流集中於初三至初五；另預估和平紀念日連假第一、二日為南向尖峰日，第二、三日為北向尖峰日，預估部分路段將出現長時段壅塞。

高公局建議用路人可多搭乘國道客運、台鐵及高鐵，如仍需使用國道，建議可利用以下好走時段：

一、春節連假：

（一）西部國道部分

1.二月十七日（初一）至二月十九日（初三），上午時段南向車流量大，桃園、新竹及彰化瓶頸路段易有壅塞情形。建議用路人早上六時前或中午十二時後出發。

2.二月十九日（初三）至二二十一月日（初五），下午時段北向車流量大，南投、彰化、苗栗、新竹及桃園瓶頸路段易有壅塞情形；其中，初三、初四北向新竹、苗栗路段甚至有可能壅塞至隔日凌晨。建議中部地區北向用路人中午十二時前出發，南部地區北向用路人提早至早上九時前出發。

（二）國5部分

1.二月十七日（初一）至二月十九日（初三），預估上午五時起南向車流即逐漸湧現，並持續至下午。建議用路人早上五時前或下午五時後出發。

2.二月十八日（初二）至二月廿一日（初五），預估上午九時起北向車流即逐漸湧現，並持續至深夜，甚至隔日凌晨。建議用路人上午九時前出發。

二、和平紀念日連假：

（一）西部國道部分

1.二月廿七日及二月廿八日，南向用路人建議早上六時前或中午十二時後出發。

2.二月廿八日及三月一日，中部地區北向用路人建議中午十二時前出發，南部地區北向用路人建議上午九時前出發。

（二）國5部分

1.二月廿七日及二月廿八日，南向用路人建議上午五時前或下午五時後出發。

2.二月廿八日及三月一日，北向用路人建議上午九時前出發。

高公局建議用路人於出發前利用高速公路1968App查詢即時路況，適時改走替代道路，以避開國道壅塞路段及時段。