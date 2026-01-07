春節與228連假國5交管 高公局籲多搭公共運輸避壅塞

國5大客車優先宣導圖。（圖：高公局提供）

宜花東地區向來是連假期間國旅熱門目的地，高速公路局（下稱高公局）預期，春節及二二八和平紀念日連假將湧現大量返鄉與旅遊車潮，國道5號於尖峰時段恐出現車輛排隊回堵情形。該局提醒用路人，留意相關交通管制措施，並呼籲多加利用公共運輸，降低行車時間與塞車風險。

高公局指出，為有效紓緩國5壅塞，連假期間將視車流狀況實施多項管制措施，包括尖峰時段石碇及坪林南向入口匝道封閉、蘇澳至頭城北向入口高乘載管制，及匝道儀控等，藉此引導車流、提升整體行車效率。

依據歷年春節及和平紀念日連假大數據分析，高公局研判，國5南向尖峰時段主要集中於春節連假初一至初三，及和平紀念日連假第一、第二日，車流高峰自清晨五時持續至下午五時；北向尖峰則落在春節初二至初五，及和平紀念日連假第二、第三日，車潮自上午十時開始湧現，並延續至深夜。

為鼓勵民眾改以公共運輸取代自行開車，高公局於連假期間將持續實施多項國5大客車優先通行措施，包括石碇南向入口開放大客車行駛路肩銜接爬坡道、石碇南向爬坡道限大客車通行，及北向宜蘭至頭城路段機動開放路肩供大客車使用，並配合主線儀控與頭城、宜蘭、羅東北入匝道大客車專用道等安排。高公局估計，搭乘大客車往返北宜地區，較自行開車可節省三十分鐘以上行程時間，民眾可多加利用。

高公局並提醒，用路人出發前務必檢查車況、養足精神，行車時繫妥安全帶並隨時注意前方路況，切勿超速、疲勞或分心駕駛；使用輔助駕駛系統時，也應雙手握持方向盤、保持專注，確保行車安全。