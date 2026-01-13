春節與228連假 高公局籲利用國道好走時段

高速公路局表示，一一五年春節連假長達九天，自小年夜前一日放假至初六（二月十四日~二月廿二日），另和平紀念日連假為三天（二月二十七至三月一日）。該局經檢視歷年春節及和平紀念日連假國道交通狀況，透過AI及大數據分析，預估春節初一至初五為假期交通尖峰日，南向車流集中於初一至初三，北向車流集中於初三至初五；另預估和平紀念日連假第一、二日為南向尖峰日，第二、三日為北向尖峰日，預估部分路段將出現長時段壅塞。

高公局建議用路人於出發前利用高速公路一九六八App查詢即時路況，適時改走替代道路，以避開國道壅塞路段及時段。