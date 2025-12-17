春節航班訂位近滿 航空三雄加班機、推優惠應戰

春節連假長達9天，國人出國過年意願升溫，春節期間熱門航線訂位接近滿載。（本刊資料照）

2026年春節連假長達9天，許多國人選擇出國過年，星宇航空（2646）公關長梁文龍今（17）日指出，今年春節航班訂位相當緊俏，多數航線座位已接近滿載，部分航線甚至出現「飛得出去、卻回不來」的情況。尤其日本東北、北海道等冬季熱門旅遊地區，機票價格較去年春節高出約5％。

梁文龍表示，相較之下，日本南部如九州、福岡等航線票價波動相對較小，但滑雪與雪景觀光熱區因旅客提早訂位、需求集中，系統依市場狀況調整票價，使熱門航點的漲幅高於預期。部分未在暑假出國的旅遊需求，則因延後集中於雪季與春節連假，進一步推升整體訂位熱度。

廣告 廣告

華航春節期間訂位持續湧入，整體平均訂位率上看8成以上，以東京、大阪、名古屋、福岡、首爾等日韓航點最受歡迎，華航全新開航的鳳凰城，也備受青睞；華航推薦喜愛陽光的旅客，可選擇新加坡、馬尼拉等航點。

長榮表示，春節9天連假期間機位銷售狀況良好，東北亞及東南亞航線熱門的旅遊航點平均訂位率均超過8成；在長程航線方面，歐洲、美洲航線整體訂位率皆有7至8成左右，後續訂位仍穩健成長中。

出國旅遊需求旺，航空公司紛紛推出因應措施與優惠專案，星宇航空規劃自2026年2月起，以加班機方式增加日本名古屋、泰國清邁、越南峴港與富國島等航線運能，並調整部分曼谷晚班機以A330neo執飛，並持續擴充中長程與區域航網布局。

華航適逢歡慶66週年，即日起至2025年12月18日，全航線機票祭出 88 折起限時優惠，並加碼每日限量驚喜航線，活動期間購票並登錄的旅客，即可參加豪華抽獎，有機會獲得全球不限航點商務艙來回機票，總價值超過百萬元的豪禮大方送，歡迎旅客把握機會購票。

長榮航空近期推出「2025長榮航空聖誕飛行迎新年」優惠活動，即日起至2026年1月5日23:59止，旅客於長榮航空官網或EVA AIR APP購買從台灣地區出發之指定航線機票，最低優惠73折起，旅客及早規劃行程，還可享有搶購優惠機票的機會。

更多鏡週刊報導

童子賢淡定談墨西哥徵收關稅有矛盾 不解決恐引發外資撤出

童子賢看台灣用電需求 選對能源來源都可以解決！

台中七期商辦熱度超車豪宅 聯聚中衡形塑國際新門面