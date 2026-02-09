春節花卉3倍量供應 2／12起108小時不間斷供貨

每日切花供應量並將提升至19萬把，約為平日供應量的3倍，確保市場貨源穩定。（圖／農業部）

為掌握春節期間國內花卉供需狀況，農業部長陳駿季今（9）日上午前往台北花卉批發市場視察，由台北花卉產銷公司董事長及總經理陪同，而目前花卉供應充裕、品質優良，陳駿季也給予高度肯定，並向辛勤調配供應的產銷業者與農民致上謝意。

陳駿季表示，今年百合、菊花、洋桔梗、銀柳、盆菊、蝴蝶蘭等各式春節應景盆花及切花年前整體供應平穩，此外，台北花市12日至16日中午12時止，連續5天維持108小時不間斷服務，方便民眾隨時選購；每日切花供應量並將提升至19萬把，約為平日供應量的3倍，確保市場貨源穩定。

陳駿季強調，感謝相關農民團體、產銷業者及產區花農，在春節前夕積極調配供銷作業，滿足民眾春節採買需求，並強調持續監控節前市場供需動態，保障農民利潤並兼顧消費者權益，讓大家都能挑選到心儀的花卉佈置家居，過個繁花昌錦的豐盛馬年。

