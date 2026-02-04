春節蔬果供應增3成、毛豬增2成 農業部：價格跌多漲少

農曆春節將近，不少民眾開始採購農漁畜產品，而農業部為充裕供應年節所需，已盤點各項產品的節前供應狀況，並妥善規畫調配措施。（本報系資料照）

農曆春節將近，不少民眾開始採購農漁畜產品，而農業部為充裕供應年節所需，已盤點各項產品的節前供應狀況，並妥善規畫調配措施，舉例來說，蔬菜供應量能提升31％、毛豬供應提升24％。農業部強調，將持續依市況加強貨源調配，以確保供應無虞。

農業部統計，台北果菜市場每日水果供應量由483公噸提升至600公噸，提升約24％，其中蓮霧、椪柑、棗子等品項因正值產期，處於盛產質佳狀態；蔬菜部分則由每日1450公噸提升至1900公噸，提升約31％，民眾常吃的甘藍、白蘿蔔、花椰菜供應充裕。

廣告 廣告

農業部接續統計，各地魚市場每日供應量由290公噸提升至380公噸，增加約31％，白鯧、龍虎班等供應無虞；毛豬則由每日2.1萬頭增加至2.6萬頭、土雞每週200萬隻提升至213萬隻。花卉方面，台北花市供應量由每日7萬把增加至16.8萬把。

農業部指出，分析1月27日至2月2日農產價格變化，再與114年同期相比後，可發現整體呈現「跌多漲少」，常見的蔬菜如甘藍、花椰菜，每公斤價格都下跌5元以上；水果方面僅椪柑上漲，每公斤達48.1元。

漁畜方面，毛豬價格較去年同期下跌11.1元，每公斤落在88.1元，白肉雞也同樣下0.8元達每公斤55元，不過，雞蛋受接連的寒流、冷氣團影響導致產量下降，因此價格也跟著上漲，較去年同期增加約24元。

農業部強調，將協調直轄市、縣市政府、農漁畜團體、批發市場等，依市況加強貨源調配，確保供應，讓國人安心辦年貨。

更多中時新聞網報導

袁惟仁離世 陸元琪告白謝謝曾經愛她

舒華遭質疑暴瘦 大方回應健康為重

台股貢獻勞動基金5成收益 AI占比高