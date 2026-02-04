春節蔬果漁產供應增3成 價格平穩

農業部指出，春節前蔬果漁畜產品供應充足、價格平穩。（記者陳建興攝）

記者陳建興∕台北報導

農業部四日在春節農產供應說明會中指出，蔬果及漁畜產品供應量充足，且都較平日明顯提升，價格大致平穩。

農業部統計處長王淑娟表示，一一五年春節期間農漁畜供應量能，水果較平日增加百分之二十四以上，以台北市果菜市場為例，供應量由每日四百八十三公噸增加至六百公噸，另蓮霧、椪柑、棗子、茂谷柑、桶柑正值盛產期，品質佳。

花卉部分，一一五年春節期間供應量是平日一點四倍以上，以台北花市為例，供應量由每日七萬把增至十六點八萬把，應景的百合、銀柳和菊花都能滿足消費需求。

廣告 廣告

蔬菜供應量則較平日增加百分之三十一以上，以台北市果菜市場為例，由每日一千四百五十公噸增至一千九百公噸，主要蔬菜包括甘藍、結球白菜、白蘿蔔。大芥菜及花椰菜供應都很充裕。

漁產供應量也較平日增加百分之三十一以上，各地魚市場每日供應量，由二百九十公噸提升至三百八十公噸。

畜產部分，農業部說，已協調產業團體機動調節供應，毛豬供應量比平日增加百分之二十四以上，每天從二點一萬頭增至二點六萬頭以上；土雞供應量較平日多百分之七以上，每週從二百萬隻增至二百一十三萬隻。，