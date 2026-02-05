春節蘇花交通初一初五最塞 客運優惠六折起

春節國道預估初一初五最塞，客運業者同步推出優惠。（記者張正量攝）

記者張正量／宜蘭報導

長達九天的春節連假，公路局東區養護工程分局預估蘇花路廊南下車流將於大年初一（二月十七）達高峰，全日約一萬六千多輛次；北上高峰則在初五（二月二十一），恐達二萬一千多輛次。為維持疏運順暢，蘇花路廊將依日期分向管制二十一公噸以上大貨車，並開放大客車行駛蘇花改路肩；中橫公路（台八線）關原至天祥、閣口路段，則考量山區安全，採日間時段性放行、夜間封閉措施。

為鼓勵民眾搭乘大眾運輸並紓解國道壅塞，公路局自二月十三日至二十二日推出為期十天的春節優惠措施。內容包含八十八條國道客運路線享原價六折優惠、搭乘國道客運或雙鐵後十小時內轉乘在地客運享一段票免費，以及指定幸福巴士全程免費等。臺北區監理所已協調業者完成運能整備，東區分局更舉辦「蘇花小學堂」抽獎活動，呼籲民眾善用大眾運輸返鄉，既省荷包又能避開車潮。

此外，今年春節適逢武陵農場櫻花季二月十三日到三月一日，場內將實施交通管制。建議賞櫻民眾可搭乘由臺北、市府、宜蘭、羅東轉運站及三星運動公園發車的5條賞櫻專車，或利用「1751」、「1764」公車前往。最後提醒駕駛人，出發前務必檢查車況，行駛隧道保持安全距離，並下載「幸福公路」App或加入「蘇花即時通」LINE帳號掌握路況，確保行程平安順暢。