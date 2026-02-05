春節蘇花疏運 避開高峰改乘大眾運輸

副分局長說明蘇花壅塞預測

因應農歷春節返鄉與旅遊人潮，交通部公路局預估，蘇花公路南下壅塞時段可能落在初一，北上壅塞時段可能從初三開始、初五達到最高峰，車流量可能最多約2萬輛次，提醒民眾，提早規劃路線，也可以多利用大眾運輸工具。



春節連假從2月14日星期六開始，公路局認為，南下車流可能在初一(2月17日)達到高峰，預估約1萬6千多輛次，北上則受到收假心理影響，從初三(2月19日)開始車多，初五(2月21日)會達到最高峰，約2萬1千輛次。

廣告 廣告



交通部公路局東區養護工程分局副分局長陳柏成提醒民眾，蘇花公路大多為雙向單線行駛，請用路人務必注意車距，他指出，北上壅塞路段，主要集中在崇德到新城間，請民眾事先規劃交通路線與時間，避開壅塞路段。



疏解車流、避免民眾塞車之苦，公路局除了推出全臺88條國道客運路線票價6折優惠，吸引民眾搭乘大眾運輸工具，也鼓勵民眾運用「蘇花即時通」LINE官方帳號，掌握即時路況。