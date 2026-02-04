春節蘇花路廊連假湧車潮 初一南下、初五北返最塞

交通部公路局東區養護工程分局長林文雄呼籲用路人可下載「幸福公路」App，即時掌握省道路況與語音播報，平安過好年。（吳佩蓉攝）

蘇花路廊疏運管制措施時段。（公路局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

春節連假自2月14日至22日共9天，公路局預估蘇花路廊將湧現大量返鄉與旅遊車潮，其中2月17日初一南下、2月21日初五北上為交通高峰，用路人若能避開尖峰時段，將可大幅減少塞車時間。

公路局東區養護工程分局指出，連假前段2月14日至16日為南下返鄉潮，2月17日初一南下車流最大，單日約1萬6600輛次，清晨5時起出現車潮，預估至下午4時後才逐漸紓解。連假後段則以北返為主，2月21日初五北上交通量上看2萬1000輛次。

蘇花路廊流量與壅塞時段預測。（公路局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

東區分局指出，連假中段2月18日至19日，蘇花路廊預期將出現前往宜蘭、花蓮各大風景區的旅遊車潮；後段2月20日至22日，則為北上返回工作地的高峰期，其中初五北上車流自上午10時起陸續湧現，壅塞情況恐延續至隔日凌晨1時後才緩解。

因應大量車流，春節期間台9線、台9丁線蘇花路廊將實施時段性車種管制，禁止21公噸以上大貨車通行，並開放大客車行駛蘇花改路肩（緊急空間）；管制時段依日期分為南向、北向及雙向，最長自清晨4時至下午5時。

公路局也於蘇澳、和平及崇德等地，連假尖峰時段實施大客車優先通行措施，並搭配路肩行駛機制，提升大眾運輸效率，盼吸引民眾改搭客運返鄉或旅遊，降低蘇花路廊私人車輛負擔。

春節期間同步舉辦「蘇花小學堂」抽獎活動。（公路局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

為協助民眾掌握路況，公路局推出「蘇花即時通」LINE官方帳號，可查詢即時路況、停車場、廁所與加油站資訊。春節期間同步舉辦「蘇花小學堂」抽獎活動，只要加入官方帳號並完成問卷，就有機會獲得多項好禮，問卷連結：https://ntcc.lineapif.tw/st/mNsPid。

公路局呼籲，用路人行前做好車況檢查，隧道內遵守速限與安全距離，並可下載「幸福公路」App，即時掌握省道路況與語音播報，平安過好年。

