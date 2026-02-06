春節血庫告急？台北捐血中心：全血庫存僅剩4天

農曆春節將近，民眾出遊與聚會活動增加，加上近期氣溫變化大、天候不穩定，感冒及身體不適的民眾較多，明顯導致捐血人數下降，各醫院用血卻明顯增加，導致血液庫存持續下滑。台北捐血中心每日血液安全庫存量須維持10天，截至今(6)日為止，全血平均庫存量僅4天，血液庫存急缺，迫切需要大家踴躍捐血救助病患。

目前各血型庫存天數如下：A型4.6天、B型4天、O型3.3天、AB型6.4天，供應非常吃緊。若庫存持續偏低，恐影響大台北地區各醫療院所病患之日常及緊急所需用血。

台北捐血中心指出，春節連假期間醫療用血需求不會因假期而減少，呼籲符合捐血資格的民眾把握春節前時間抽空踴躍挽袖捐血，以實際行動守護醫療量能，因為生命無法等待，每一袋血液，都是病人延續希望的重要力量，可以讓更多病人能安心過好年。

民眾可多加利用雙北及基隆地區各捐血定點及捐血車挽袖捐血，相關捐血地點與活動資訊，請至台北捐血中心官方網站https://www.tp.blood.org.tw/或臉書粉絲團https://www.facebook.com/taipeiblood查詢。

