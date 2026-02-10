春節衝歐美攻略 凱基人壽網投旅平險助攻

凱基人壽呼籲民眾透過網路投保建構海外醫療防護網。

▲凱基人壽呼籲民眾透過網路投保建構海外醫療防護網。

今年農曆連假長達9天，若銜接228和平紀念日連假，就能瞬間升級成半個月的「超級長假」！這樣的絕佳時機，正是規劃前往歐美長程旅遊最好機會。不過，凱基人壽提醒，歐美地區醫療費用高昂，出發前務必透過網路投保旅平險，並善用「英文投保證明」與「意外傷害醫療及海外突發疾病醫療」雙重醫療保障，才能讓這趟旅行玩得盡興又安心。為此，凱基人壽加碼推出「福神小紅包」活動，保戶網路投保完旅平險立即就能線上開獎，好運不用等！

廣告 廣告

凱基人壽內部資料分析顯示，民眾海外旅遊除投保旅平險外，有高達90%的保戶會同時加購傷害醫療及海外突發疾病醫療，顯示民眾對於國外旅遊醫療保障的重視。歐美醫療費用動輒達新台幣數十萬元，若無足夠保障，恐讓旅途蒙上陰影，凱基人壽建議民眾投保時可附加實支實付傷害醫療及海外突發疾病醫療之保險商品。以投保「凱基人壽新E安心旅行平安保險，並附加「凱基人壽輕鬆保旅行傷害醫療保險給付附加條款」，以及「凱基人壽新輕鬆保海外突發疾病醫療健康保險附約」為例，針對醫療費用極高的美國、加拿大地區，其海外突發疾病醫療保障提供300%的「海外特定地區限額調整係數」，能有效轉嫁高額醫療風險。此外，入境歐美或當地就醫時，往往需出示保險證明，凱基人壽網路投保貼心提供「英文投保證明」線上申請服務，簡單幾步驟就能取得，是民眾出國通關、就醫時的堅實後盾。

凱基人壽特別推出「福神小紅包」網路投保抽獎活動，主打「投保即開獎」的即時樂趣。即日起至3月31日，只要透過凱基人壽網路投保專區投保旅平險，單筆保費滿100元以上，透過凱基人壽官方LINE帳號即可獲得「福神小紅包」抽獎機會，投保次數越多，中獎機會越高，共有888個豐富獎項等您拿。凱基人壽網路投保24小時不打烊，出發前一小時也能輕鬆完成投保，詳情可上凱基人壽網路投保網站查詢：https://kgil.tw/8ncxcs。