春節西部票疑偷跑開賣惹民怨 台鐵回應：了解中

春節車票開賣，台鐵今（13）日凌晨零點，開放東部幹線的車票訂位，西部幹線則是明天零點開賣，但有民眾線上搶票時發現今天就能買到西部幹線的車票，質疑台鐵偷跑。經過實測，在上午時真的可以訂到西部幹線的車票，針對爭議及民眾擔心影響購票權益，台鐵表示，目前還在了解中。

農曆春節將至，許多外地遊子，為了搭火車回家團圓，都會提早搶票，但有民眾線上開搶，13日明明只開賣東部幹線的票，但民眾當天已經可以買到，西部幹線的，遭質疑偷跑，民眾說：「那這個就是台鐵的疏失，因為如果是系統問題的話，我買不到就會覺得不公平，如果它本來預訂就是明天(1/14)才會開始賣(票)的話，那就應該要明天才開始賣啊，就像演唱會一樣，如果有些票突然不見了，等於你名額變少了，有一點，心裡會不平衡吧。」

經過實測，在13日上午，乘車地點選擇台北到台中，日期是2月16日除夕當天，真的訂票成功，還有民眾不只提早搶到票，還已經付款，根據台鐵官網顯示，1月13日0點開始，開放購買東部幹線車票，但要隔一天到1月14日0點，才開放西部幹線車票，民眾更擔心春節之戰搶票搶破頭，如今購票權益可能被影響，對此台鐵表示，還在了解當中。

