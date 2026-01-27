春節規劃出國 領務局提醒先檢查護照效期

距離春節連續假期不到3週時間，外交部領務局今天(27日)提醒，國人若有出國旅遊計畫，務必提早檢視護照是否還有6個月以上效期，以及確認前往國家的簽證資訊；而已提出申換護照的民眾，也請記得在連假前最後上班日2月13日領照，以免影響後續出國行程。

領務局另提醒，護照具有公文書性質，非權責機關不得擅自增刪塗改或加蓋章戳，所以護照如果蓋有紀念章戳、塗改或紙張破損等情形，就構成護照汙損，應立刻申換新護照，以免被拒絕登機影響行程。

領務局及外交部各地辦事處春節連假期間將暫停對外服務，領務局表示，民眾若有急難救助案件，可撥打外交部緊急聯絡中心(0800-085-095)尋求協助。