春節親子城堡走春 歐樂沃「歡樂歐樂幣派對」2月登場

春節親子城堡走春，享受沉浸式歡樂體驗。(圖／業者提供)

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者邱嘉琪／嘉義報導】農曆春節假期將至，嘉義歐樂沃築夢城堡推出春節主題活動「周遊列國・歡樂歐樂幣派對」，將於2026年2月9日至2月22日熱鬧登場。園區結合闖關遊戲、互動體驗、節慶演出與異國場景，邀請親子家庭在城堡中集點闖關，蒐集「歐樂幣」兌換年度限定紀念幣，為親子走春好去處。

嘉義大林歐樂沃築夢城堡。(圖／業者提供)

園方表示，活動期間遊客可透過園區任務闖關、互動遊戲及指定消費累積歐樂幣，孩子在遊戲中探索世界、完成任務，大人也能陪同參與，讓走春不只是拍照打卡，更成為一場全家共享的冒險體驗。集滿88枚歐樂幣，即可兌換「2026歐樂沃馬年限定紀念幣」，為年度限量收藏。

園方指出，馬年限定紀念幣除具紀念價值外，未來也將成為參與歐樂沃築夢城堡二期園區搶先體驗及多項專屬活動的通行憑證，讓旅程不止於春節，更延續至下一段探索。

馬年限定紀念幣。(圖／業者提供)

活動期間，園區同步推出多項加碼互動體驗，包括以趣味遊戲結合新年祝福的「可可轉運桌」，以及串聯築夢小鎮商家的「派對加碼局」，讓遊客在用餐、購物之餘，也能邊玩邊集點，營造濃厚節慶氛圍。

春節期間另一大亮點為歐樂沃全新打造的園區吉祥物「可可精靈」首次亮相，並推出「可可精靈歡樂大遊行」。可可精靈將於2月14、15日，以及2月17日至22日驚喜現身園區，隨著音樂穿梭城堡街道，與遊客近距離互動、合影並送上新年祝福。

可可轉運桌。(圖／業者提供)

此外，「開春戰神鼓」也將於2月17日及2月19日（初一、初三）登場，由專業戰鼓團隊演出，以震撼鼓聲象徵迎福開春，為春節假期揭開熱鬧序幕。

歐樂沃指出，自1月16日至3月31日，園區同步推出「異國巡遊日記」主題活動，打造世界知名景點與經典名畫場景，結合錯視3D拍照體驗，讓遊客不出國也能拍出異國旅行感十足的照片。只要融入場景拍照並分享，即可獲得歐樂幣，將旅程記憶完整收藏。

巧克力雞。(圖／業者提供)

配合春節活動，歐樂沃官網同步推出多款新年限定套票，包括主打親子出遊的「富貴馬上來・全家同行套票」，以及適合輕旅行客群的「富貴暖心馬・輕享套票」，另可加購DIY彩繪巧克力餅乾體驗，讓遊客親手製作專屬甜點，把回憶帶回家。