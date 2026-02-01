春節觀光1縣市「近年最慘」！2原因訂房率剩3成 業者嘆：開一天賠一天

實習記者藍子瑄／花蓮報導

國人出國潮升溫，加上災區印象未退，花蓮春節旅宿訂房率下滑至約3成，業界直呼近年最慘。（示意圖／PIXABAY）

春節連假將至，花蓮旅宿卻冷清清。根據統計，今年春節期間平均訂房率僅約3成，不僅低於往年水準，更是「近年最慘的一次」。旅宿業者分析，國人出國潮升溫，加上對花蓮仍停留在災區印象，雙重衝擊下，讓春節向來是旺季的花蓮觀光，出現罕見寒冬。

花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡指出，距離春節只剩半個月，多數旅宿訂房仍未起色，平均僅2至3成，遠低於過去春節約5至6成的正常表現，不少業者無奈直言「開門營業就是賠錢」。

廣告 廣告

連年災害陰影揮不去 業者嘆：遊客不敢來

花蓮觀光協會理事長陳義豐則分析，近8年來花蓮接連遭逢強震、疫情、鐵路事故與水患，讓部分民眾對「到災區旅遊」產生擔憂。他也替花蓮房價喊冤，指出全縣約1500家旅宿中，春節單晚房價破萬元的僅5家，多數落在1000至3000元之間，價格其實相當親民。

有人撐住、有人止血 度假村撐6成5也有業者停業

不過，也有業者表現相對亮眼。理想大地渡假飯店表示，春節訂房率目前約6成5，屬於同業中的「前段班」。業者認為，今年連假較長，遊客可能抱持「臨時再訂也有房」的心態，仍期待入住率有機會上看8成。

整體市場低迷下，也有知名度假村選擇暫時止血。陳義豐透露，部分業者已規劃自2月起暫停營業，針對客房與相關設施進行整修升級，預計停業半年至一年，待條件成熟後再重新出發。

縣府估實住率回升至5成 盼旅客安心回流

花蓮縣政府觀光處指出，今年春節訂房率較0403地震前下滑約2成5至3成；不過依過往經驗，實際入住率通常會比預訂率高出約1成，預估春節期間實際入住率可回升至4至5成，但仍難以恢復往年水準。

觀光處進一步指出，訂房下滑主因包括國旅型態改變，國人出國比例增加，以及旅客對花蓮仍停留在受災印象。對此，縣府也強調，目前花蓮交通、道路及多數景點皆已恢復正常，太魯閣國家公園聯外道路配合交管仍可順利進出，呼籲民眾安心出遊，用行動支持花蓮觀光。

太魯閣國家公園多數景點與聯外道路已恢復開放，縣府強調交通順暢，呼籲遊客安心規劃春節行程。（圖／資料庫）

更多三立新聞網報導

狂撈近8千億！一度判死「越南女首富」1原因求留柏金包 法院不理全沒收

猴子vs.狗誰贏？全台浪犬最多「1縣市」出奇招 果農驚喊：收成保住了

頂大25歲男遭丟包台64慘死！工會怒批：全輸只有「他」贏 制度漏洞害命

2026國旅補助一次看！最多可領3200元 5大方案曝光 生日還能加碼

