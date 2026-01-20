春節訂房率全台第一 嘉義市成為民眾出遊首選

交通部觀光署公布春節連假訂房統計，嘉義市平均訂房率達 55.91%，居全台之冠／嘉義市府提供





今年春節連續假期長達9天，交通部觀光署於1月15日公布春節連假30天前訂房統計，嘉義市在假期前8天平均訂房率達 55.91%，居全台之冠，顯示嘉義市已成為民眾規劃春節出遊的重要選擇。

觀光署資料顯示，嘉義市在除夕至初三期間訂房率持續名列前茅，初二更高達73.28%，反映嘉義市不僅具備返鄉需求，也逐漸成為旅客願意停留、深度走訪的春節旅遊城市。

嘉義市長黃敏惠表示，市府在全力拚經濟、照顧民生的同時，也持續把觀光視為帶動城市發展的重要引擎。嘉義市的成績不是一夕之間出現，而是市府與旅宿業、觀光產業夥伴長期共同打拼的累積，透過改善旅遊環境、提升住宿品質，與業者一起把城市照顧好，讓旅客願意留下來、住一晚，甚至一來再來。

黃敏惠也指出，嘉義市規模不大，但正因距離緊湊、動線清楚，更適合發展貼近日常的生活型觀光，旅客不必趕行程，就能在市區內串聯文化、美食與街區風景，這樣的城市節奏，也讓嘉義市逐步成為旅宿業者與旅客都願意長期投入的城市。

嘉義市立美術館為全台博物館類人次最高的場館／嘉義市府提供

觀新處長張婉芬指出，嘉義市近年觀光能量呈現明顯成長趨勢。依交通部觀光署統計，2019 年市長上任時，嘉義市觀光人次維持在百萬級規模；至 2024 年已突破 2600 萬人次，2025 年截至 11 月達 2665 萬人次，整體成長約 17 倍，顯示市府在拚經濟的同時，也同步加大力道推動觀光，相關成果逐步展現。

張婉芬說明，依觀光署統計，文化路夜市不僅是嘉義市人氣最高的景點，也是全國夜市人次第一；而嘉義市立美術館 則為全台博物館類人次最高的場館，顯示嘉義市在庶民生活場域與文化空間兩端，同時具備吸引力，逐步形塑多元且均衡的城市旅遊結構。

張婉芬進一步表示，從旅客行為觀察，嘉義市旅遊樣貌正持續轉變，來訪年齡層逐漸下降，自由行比例穩定提升，旅遊動機不再只停留於單一美食，而是深入老屋空間、咖啡文化與街區日常。市府近年亦透過影視協拍，讓更多人從影像中看見嘉義市的城市樣貌，進一步轉化為實地造訪與停留，為城市觀光累積長期動能。

從訂房率、觀光人次到旅客結構的變化可見，嘉義市觀光正逐步轉向以生活體驗為核心的城市旅遊模式，並成為近年城市發展的重要動能。



文化路夜市不僅是嘉義市人氣最高的景點，也是全國夜市人次第一／嘉義市府提供

