春節訂房率全國平均43% 嘉義市、台中、雲林前3高

飯店業者忙著接電話，都是在詢問春節期間飯店還有沒有空房。交通部觀光署公布今年春節假期各縣市訂房率，全國平均訂房率43%，而前3名分別是嘉義市、台中市、雲林縣，都接近6成。

飯店人員蔡依妏表示，「陸陸續續有很多人打電話來預訂，那我們在11月1日半天時間，40間全部都客滿，除夕到初三都客滿這樣子，那還是有人打電話來要預訂。」

西螺福興宮董事長楊文鐘指出，「除夕到初一就有將近20多萬人來，也希望大家來拜媽祖，祈福點燈求平安。」

雲林縣府表示，新春過年期間，許多民眾都會到廟宇祈福拜拜，而全國有名媽祖廟包括北港朝天宮、西螺福興宮等廟宇，都會吸引不少觀光人潮，加上縣府積極推動香客轉遊客，成功打造周邊觀光廊帶，讓香客留宿提高住房率。

雲林縣副縣長陳璧君指出，「除夕夜當天，雲林住房率就64%，初一也來到76%，那初二也有75%，甚至到初三迎財神，住房率高達84%，所以平均下來這幾天，雲林住房率較高達79%。」

雲縣府表示，雲林從2023年開始連續4年春節假期，訂房率都在全國排名前幾名，除新春祈福吸引觀光人潮，也積極發展周邊景點，包括虎尾建國眷村、口湖椬梧滯洪池或草嶺石壁櫻花季等，都能提升香客留宿意願。