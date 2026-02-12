即時中心／黃于庭報導

農曆春節將近，許多民眾選擇利用假期出遊，交通部今（12）日公布天氣預報、訂房率及國道路況預報。據統計，初一至初三為整體訂房率高峰，約在5成以上；另民眾若欲自行開車行駛國道，可多利用高公局每日路況預報資訊，避開重點壅塞路段及時段；至於天氣部分，小年夜前溫暖舒適，不過除夕起將變天，北部地區有局部短暫雨。

依據中央氣象署天氣預報，春節小年夜前溫暖舒適，除夕起東北季風增強，迎風面北部及宜蘭天氣較涼有局部短暫雨。對此，高速公路局提醒，雨天行車請減速慢行，避免急煞或急加速以防打滑，若溫度回升轉晴時易有濃霧，若行駛於濃霧路段，務必開啟頭燈、保持更大的安全距離，並提高警覺小心駕駛。

另依據觀光署統計資料，本次春節連假期間，初一至初三為整體訂房率高峰，約在5成以上；部分縣市如苗栗、台中、南投、雲林、嘉義及宜蘭則達6至8成。預估將有大量旅遊車潮湧入東北角、宜蘭及中部熱門景點。

因此，高公局建議，民眾多加利用公共運輸往返，此次春節共有88條國道客運路線提供票價優惠，最低可享6折，既能節省荷包，也能縮短旅途時間，呼籲大家善加利用。

如仍欲自行開車行駛國道，高公局建議可多加利用每日路況預報資訊。路況預報係透過AI及大數據分析，預測假期間重點壅塞路段及時段，並彙整每日國道壅塞路段分區預測圖供用路人參考。

進一步分析可見，初三、初四西部國道北向新竹、苗栗及國5北向宜蘭路段，預估白天即可能開始壅塞，並持續至深夜甚至隔日凌晨，呼籲北返用路人儘量提早出發。

高公局也請用路人注意，春節連續假期國道部分交流道將實施匝道封閉管制，請用路人提前改道；封閉時段與交流道如下：

一、2月17～19日（初一～初三）：

（一）5-12時，國道1號平鎮系統、埔鹽系統交流道南向入口。

（二）5-12時，國道5號石碇、坪林交流道南向入口。

二、2月19～21日（初三～初五）

（一）10-18時，國道1號仁德、虎尾交流道北向入口。

（二）10-18時，國道1號王田交流道雙向入口。

（三）12-24時，國道1號埔鹽系統交流道北向入口。

（四）12-24時，國道3號西濱交流道北向入口。

原文出處：快新聞／春節訂房率出爐！「這些縣市」最多人愛去 天氣預報、國道路況一次看

