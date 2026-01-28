春節訂房率台南、嘉義市衝前三 墾丁仍不比疫情前

春節九天連假，觀光署近期統計嘉義市、台南訂房率位居各縣市前三名，兩地都有飯店平均訂房超過九成，據分析，嘉南地區在地旅遊資源集中、餐飲性價比高，都是誘因；屏東墾丁不少飯店或民宿，春節維持一般假日房價，訂房仍不比疫情前。

嘉市府統計截至昨天，春節前假期中前八天的平均訂房率達58.99%，市府表示，嘉市規模適中、移動便利，不同型態旅遊各具吸引力，文化路夜市為全國夜市人次第一、嘉市立美術館是全台博物館類的人次前兩名，還透過影視作品取景效應，轉化為實際造訪動能。

廣告 廣告

嘉義福容voco酒店分析，嘉市交通便利、旅遊資源多元，與返鄉及走春旅遊需求形成加乘效應；耐斯王子飯店認為，嘉義對於北上、南下的旅客都可作為中繼站；承億文旅指出，嘉市不管是距離山區或海線都十分方便，加上積極發展在地特色旅遊，都讓北部旅客十分新奇。

南市觀旅局指出，旅客習慣在假期前夕才訂房，整體住房率呈穩定成長，而台南近年來龍崎空山祭、普濟燈會、月津港燈節、鹽水蜂炮等指標性節慶活動都吸引民眾朝聖，今年初四至初六，台南都會公園辦寶可夢活動，是帶動春節觀光重要動能。

和逸飯店台南西門館表示，台南交通便利、景點密集是吸客的關鍵因素，加上近年結合奇美博物館、四草綠色隧道遊船等在地文化觀光資源推出住房專案，提升訂房意願。

屏東縣民宿協會理事長余松華說，墾丁地區春節訂房狀況跟去年差不多，目前星級飯店約六、七成，民宿約五、六成，不過房價較去年大概便宜兩成；王姓民宿業者說，訂房率大概五成，相較於疫情前八成、甚至滿房，明顯衰退。

台東縣旅宿市場呈現本島與離島「冷熱有別」的情況。業者指出，台東本島訂房率約六至七成，住房需求集中初二至初四，整體與往年春節相當，但綠島與蘭嶼因東北季風影響，海象不穩，向來是觀光淡季，春節訂房仍偏低。

【看原文連結】

更多udn報導

國產車大廠千金「質感生活曝光」 網眼尖揪一點

長知識！公園驚見「活魚丟垃圾桶」 釣客揭原因

碎紙機紙屑丟哪？ 環保局解答：丟錯最高罰6千

蟑螂亂竄 女星自爆拮据過往「住地下室雅房6年」