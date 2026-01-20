春節訂房率將近4成 嘉義苗栗台南最熱門

農曆春節9天連假將至，國內旅宿需求逐漸升溫。觀光署公布最新統計，截至1月15日，春節連假前段2月14日至2月21日期間，全台平均訂房率為38.33%，目前已有多個縣市訂房率高於整體水準，其中以嘉義市、苗栗縣及台南市最熱門。

觀光署調查數據顯示，2月14日至2月21日平均訂房率最高的前3名縣市，依序為嘉義市55.91%、苗栗縣51.32%、台南市49.55%。此外，新北市、台中市、南投縣、嘉義縣及台東縣平均訂房率也高於全國平均，反映春節住宿需求並非集中於單一城市，而是呈現多個旅遊圈同步上升的態勢。

進一步觀察各日訂房狀況，假期前段已有不錯表現。2月14日以新北市42.88%居首，其次為嘉義市41.25%、苗栗縣38.66%。2月15日由嘉義市47.93%奪冠，新北市38.66%、台南市35.95%緊隨其後。2月16日除夕當日，南投縣訂房率達61.51%，嘉義市61.07%、雲林縣50.41%，多個縣市站上5成。

訂房高峰集中在初一至初三。2月17日初一，嘉義市訂房率達68.57%、苗栗縣63.13%、南投縣59.75%；2月18日初二，嘉義市攀升至73.28%、苗栗縣66.72%、雲林縣65.29%；2月19日初三，由嘉義市70.27%續居高檔、台東縣66.94%、苗栗縣66.33%亦維持6成以上水準，主要是因返鄉、走春與短天數旅遊需求交織。

隨著假期進入後段，訂房率逐步回落。2月20日初四，台南市以61.06%領先、嘉義市55.42%、嘉義縣55.36%；2月21日初五，台南市40.32%、苗栗縣37.26%、新北市33.05%；2月22日初六，新北市26.38%、嘉義市25.55%、台北市24.76%，多數縣市跌至3成以下，呈現典型春節「前高後低」的訂房走勢。

觀光署分析，嘉義市訂房率居前，不僅有返鄉住宿需求，阿里山林業鐵路、檜意森活村等景點，在年節假期更吸引不少旅客安排過夜行程；苗栗縣與台南市則為歷年春節熱門旅遊地，結合新春活動、文化景點與美食特色，讓訂房表現穩定成長。

觀光署說明，本次數據為連假30天前，由旅宿業者填報的訂房狀況。許多民眾習慣接近假期才確定行程，旅宿業者持續接受訂房，最終實際住房率可能高於目前統計結果。後續將於連假前公布最新訂房情形，供民眾規畫行程時參考。

