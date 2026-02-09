春節訂房率較去年成長 這三縣市最熱門 觀光署：接近假期可望再提升

交通部觀光署公布最新春節連假旅宿訂房統計，截至2026年1月30日，農曆春節連續假期前8日（2月14日至21日）全國平均訂房率達43.03％，較1月15日時公布的38.33％明顯上升。觀光署指出，隨著假期接近，仍有不少民眾尚未完成訂房，因此訂房率可望再提高。

春節訂房率出爐 10大熱門縣市曝光

觀光署進一步分析，最新數據顯示春節前8日全國平均訂房率突破4成，其中平均訂房率前3名的縣市分別是嘉義市59.08％、台中市57.99％、雲林縣57.04％，訂房率皆接近6成，表現相對亮眼。

廣告 廣告

除前三名的縣市，訂房率高於全國平均的縣市還包括新北市、苗栗縣、南投縣、嘉義縣、台南市、高雄市及宜蘭縣，合計共有10個縣市超過43.03％。觀光署指出，中南部及部分觀光資源豐富縣市，仍是春節旅遊的主要支撐力量。

與去年相比稍微成長

相較於2025年春節連假的訂房率，依照當時過年前的數據顯示，假期前8日的平均訂房率為41.28％，今年的數據達43.03％有稍微提升。觀光署也強調，近年民眾普遍習慣臨近假期才規劃行程，預期隨著春節逼近，整體訂房率仍有機會成長。

住房高峰落在初一至初三

從日期分布來看，各縣市的訂房率多集中在大年初一至初三，顯示民眾仍偏好在春節前段出遊。觀光署表示，連假期間各地年貨大街、廟宇走春、溫泉泡湯、賞花與燈會活動，成功吸引旅客留宿。

此外，嘉義市以「潮選店」咖啡文化、夜市美食吸引年輕族群；中台灣溫泉區與櫻花季、雲林北港朝天宮的進香活動，成為旅客選擇留宿的重要因素，也提升地方住房需求。