春節訂房率雲林這2天高居全國之冠 原因曝光
〔記者黃淑莉／雲林報導〕交通部觀光署公布2026年春節假期各縣市訂房率，平均訂房率為43.03%，其中雲林初一(2月17日)及初三(19日)高達76.87%及84.36%都為全國之冠，雲林縣副縣長陳璧君分析原因與國人習俗新春要到廟宇祈福，全國最盛名的媽祖廟朝天宮、財神廟武德宮都在北港，加上縣府推動香客轉遊客，打造周邊觀光廊帶，成功吸引香客留宿。
根據觀光署統計資料，春節假期前8天(2月14日至21日)全國平均訂房率為43.03%，前3名分別為嘉義市59.08%、台中市57.99%、雲林縣57.4%，主要集中在初一至初三；其中初一、初三雲林都是第1名。
陳璧君指出，疫情過後國人報復性出國旅遊，雲林卻異軍突起從2023年起連續第4年春節假期訂房率都在全國名列前茅，除與國人新春到廟宇祈福、求財的習俗有關外，還有這幾年縣府串連北港、水林、口湖、四湖、台西、麥寮的雲西觀光廊帶，加上季節限定活動虎尾糖都旅遊、草嶺石壁櫻花季，讓香客轉遊客。
陳璧君進一步說明，北港朝天宮、武德宮是全國最知名的媽祖廟、財神廟，2018年縣府定調雲林為宗教大縣及行銷，讓更多人看見，去年雲林觀光人次有3200多萬人，朝天宮就有1200萬人次、武德宮900多萬，春節期間就有數百萬人次，從觀光署統計數據來看，初一至初三3天雲林的訂房率約有79%，由此可見到北港祈福、求財的香客留宿，甚至外溢到嘉義市、台中市。
陳璧君表示，走春祈福外，這幾年虎尾建國眷村、口湖椬梧滯洪池及縣內文青咖啡店也打響口碑，加上草嶺石壁櫻花季成為國內賞櫻景點之一，尤其去年石壁美人谷櫻花盛開更受矚目，也進一步帶動住宿比率，所以不只北港旅宿客滿，古坑華山、草嶺、劍湖山渡假飯店及斗六多家旅館住房率也都有8、9成以上。
