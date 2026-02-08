春節訂房率4成3 嘉市最夯

農曆春節全台旅館小年夜至初四訂房率最高。圖為2026日月潭櫻花季。（本報資料照片）

春節假期想出門玩、又想避開人潮？交通部觀光署公布春節連假期間各縣市訂房率調查，平均訂房率最高前3名，依序為嘉義市、台中市與雲林縣，全台旅館小年夜至初四訂房率最高。

觀光署統計，2月15日（小年夜）至20日（初四）是整體訂房率最高的時候，包含返鄉探親及出遊的旅客，其中初一至初三更是訂房高峰。假期前8日（2月14日至21日）平均訂房率最高前3名，依序為嘉義市59.08％、台中市57.99％、雲林縣57.04％。

廣告 廣告

觀光署分析，春節連假期間的活動，有各縣市的年貨大街、廟宇走春、溫泉泡湯、賞花燈會、親子休閒與主題樂園等，都是吸引遊客留宿的主因。另外，新北市、苗栗縣、南投縣、嘉義縣、台南市、高雄市及宜蘭縣等7個縣市也很熱鬧，總計10個縣市平均訂房率超過總平均43.03％。

嘉義市春節連假訂房率居冠，市長黃敏惠表示，嘉義市持續從城市環境、旅遊動線與住宿條件等面向整體調整，與旅宿業及相關產業夥伴共同投入。

台中市觀旅局指出，受惠於中台灣燈會等大型活動帶動，成功吸引遊客留宿。雲林縣府則歸功於成功整合山、海線觀光，將傳統走春祈福轉化為深度旅遊體驗。

南投縣旅館公會理事長李吉田指出，以往年後才迎櫻花季，今年暨南大學、九族文化村都在年前開跑，玩日月潭等於享受雙重價值，目前日月潭、清境農場、杉林溪平均訂房率都達8、9成。