春節訂房貴翻？高雄飯店2晚14萬嚇壞網友 觀光局緊急出手稽查

國旅住宿價格再掀爭議，過去不少民眾抱怨「有錢才國旅」，寧願飛日本、韓國也不願在台灣玩。近日有網友發現，高雄駁二藝術特區附近的飯店「帕鉑候工所」，春節期間兩晚竟要價14萬元，引發熱議。對此，業者回應，該標價為「系統暫定預設價」，非實際銷售價格；高雄市觀光局也已要求業者限期書面說明並改善。

網友發現高雄「帕鉑候工所」春節兩晚標價14萬元，業者稱為系統預設價，引發熱議。（示意圖／翻攝自帕鉑候工所官網）

有民眾規劃於明年2月17日至19日春節連假期間到高雄旅遊，卻在訂房平台上發現「帕鉑候工所」兩晚要價14萬元，另一家位於中央公園的英迪格酒店兩晚也要11萬元，直呼「太離譜！」

對此，帕鉑候工所回應指出，現階段系統所顯示的房價為暫定系統預設價格，僅作為平台開房作業技術設定，非實際銷售價格。英迪格酒店則表示，春節期間訂房幾乎全滿，目前僅剩最大套房，定價3萬2000元、優惠價2萬8644元。因網友搜尋條件設定「2大2小」，系統判定需訂兩間房，是「兩間房×2晚」的價格才會飆上11萬元。

高雄市觀光局表示，春節連假旅宿市場提早升溫，針對標價異常的業者，已要求限期書面說明，若查有哄抬或誤導，將依《發展觀光條例》開罰。觀光局也提醒，民眾訂房前應確認實際價格與取消政策，避免受虛高價格誤導，同時呼籲業者誠實標價，勿損及高雄觀光形象。

