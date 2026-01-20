春節計程車加成收費 2/11上路 實施12天

基北北計程車春節加成二月十一日零時上路，一律按表收費。（圖：市府提供）

基隆市政府交通處因應春節走春拜訪之乘車需求，一一五年北北基計程車春節加成收費以上車時間為準，實施期間自二月十一日零時至廿二日廿四時止（共計十二天），於基隆市境內上車乘客請依計費表跳表金額支付車資，駕駛不得額外再加收卅元；廿三日零時起恢復原規定收費方式。

交通處長陳耀川指出，農曆春節將至，為鼓勵計程車司機駕駛朋友農曆春節輸運民眾，春節計程車加成費率卅元或夜間（晚間十一時至上午六時）加成廿元，均需計入跳表金額收費中。本次春節加成收費實施期間，駕駛人應於計費表內建功能選取「春節加成」鍵，確保收費透明，民眾僅需依跳表金額支付即可。

交通處特別提醒，春節期間親友團聚或外出拜年增多，交通安全更需留意。「喝酒不開車，平安過好年；搭乘計程車，回家最安心」，呼籲民眾節慶期間若飲酒，應選擇公共交通工具、計程車或代駕作為安全代步工具。「遵守交通規則不搶快，闔家平安快樂迎新年」，共同營造安心的春節交通環境。

另外，交通處已印製春節運價加成計費貼紙，發送至基隆市計程車公（工）會、計程車車隊、交通部公路局臺北市區監理所基隆監理站及本市警察局交通警察隊等，駕駛朋友可至上述地點索取，張貼於副駕駛座椅背，提醒及方便乘客查看，也請駕駛務必遵守規定收費。

交通處提醒乘客於下車前索取乘車證明，並當場確認收費金額，民眾若遇有駕駛超收車資或拒載之情形，可向基隆監理站或本市警察機關檢舉。