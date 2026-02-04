春節計程車收費懶人包 新竹、苗栗加3成全台最貴

春節計程車收費方式已陸續公告，民眾只要依跳表顯示金額付費即可。（示意圖／本報資料照）

春節連假將至，各地縣市政府已宣布計程車加成計費方式，北北基每趟加收30元，桃園機場排班每趟加收100元，新竹縣市及苗栗縣則是「加3成」，若要搭乘計程車走春，最好先查清楚價錢，避免荷包大失血；各地縣市政府也提醒，春節加成已直接輸入系統內，乘客直接依跳表金額付費即可，若司機忘記更改到春節收費方式，也不得私自加錢。

台北市

加成期間：2月11日00:00〜22日24:00

加成費用：每趟加收30元；夜間時段另加收20元及國道通行費

新北市

加成期間：2月11日00:00〜22日24:00

加成費用：每趟加收30元；夜間時段另加收20元及國道通行費

基隆市

加成期間：2月11日00:00〜22日24:00

加成費用：每趟加收30元；夜間時段另加收20元及國道通行費

桃園市

加成期間：2月13日00:00〜22日24:00

加成費用：市區每趟加收50元；桃園機場排班，每趟加收100元

新竹縣

加成期間：2月13日00:00〜22日24:00

加成費用：依原規定費率加收3成

新竹市

加成期間：2月13日00:00〜22日24:00

加成費用：依原規定費率加收3成

苗栗縣

加成期間：2月13日00:00〜22日24:00

加成費用：依原規定費率加收3成

台中市

加成期間：2月13日00:00〜22日24:00

加成費用：每趟加收50元

彰化縣

加成期間：2月14日00:00〜22日24:00

加成費用：每趟加收50元

南投縣

加成期間：2月14日00:00〜22日24:00

加成費用：每趟加收50元

雲林縣

加成期間：2月13日00:00〜22日24:00

加成費用：每趟加收50元，且全日依夜間運費計價

嘉義市

加成期間：2月13日00:00〜22日24:00

加成費用：每趟加收50元，且全日依夜間運費計價

嘉義縣

尚未公告

台南市

加成期間：2月13日00:00〜22日24:00

加成費用：每趟加收50元

高雄市

加成期間：2月13日00:00〜22日24:00

加成費用：每趟加收50元，且全日依夜間運費計價

屏東縣

加成期間：2月13日00:00〜22日24:00

加成費用：每趟加收50元

宜蘭縣

加成期間：2月14日00:00〜22日24:00

加成費用：每趟加收30元，且全日依夜間運費計價

花蓮縣

加成期間：2月14日00:00〜22日24:00

加成費用：每趟加收50元，且全日依夜間運費計價

台東縣

加成期間：2月14日00:00〜22日24:00

加成費用：每趟加收50元，且全日依夜間運費計價

