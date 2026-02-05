春節詐騙高峰到來，彰化郵局籲「一聽二掛三查證」守護民眾荷包。圖／彰化郵局提供





農曆春節將至，詐騙案件也進入高峰期。彰化郵局今（5）日舉辦「郵心相連．傳愛永續—現場揮毫送春聯」活動，在傳遞年節喜氣的同時，也向民眾加強宣導「識詐、防詐、阻詐」觀念，提醒大家提高警覺、守住辛苦積蓄，安心過好年。

春節詐騙高峰到來，彰化郵局籲「一聽二掛三查證」守護民眾荷包。圖／彰化郵局提供

根據內政部統計，114年度金融詐騙案件仍以「假投資詐騙」居首。隨著春節來臨，詐騙集團也常利用節慶氣氛行騙，其中「猜猜我是誰」詐騙更是常見手法，歹徒冒充久未聯絡的親友噓寒問暖，再以急需用錢為由要求匯款。郵局提醒民眾，接到不明來電時務必牢記「一聽、二掛、三查證」，保持冷靜辨識關鍵字，只要聽到借錢或匯款要求，務必先掛斷電話，再透過原有聯絡方式向親友查證，最好親自確認，以免受騙。

廣告 廣告

此外，年節採買旺季網購需求大增，也成為詐騙高風險時段。常見手法包括幽靈包裹、空包裹詐騙，以及透過Facebook、Instagram、LINE等社群平台刊登超低價商品吸引下單。郵局呼籲民眾，若收到不明領件通知或簽收訊息切勿理會，更不要點擊不明連結或提供個資；如有疑問，可隨時撥打內政部警政署165反詐騙專線查詢。

彰化郵局局長郭白慧表示，彰化郵局114年度成功阻擋189件詐騙案件，守住民眾財產超過7,455萬元。她感謝第一線郵政同仁在繁忙工作中仍細心關懷用郵民眾，發揮「仔細觀察、多重關懷、積極查證」精神，即時攔阻可疑交易。未來也將持續強化防詐宣導與通報機制，與民眾攜手防詐，守護財產安全。

彰化郵局提醒，面對詐騙務必保持冷靜、多查證、不輕信，只要多一分警覺，就能少一分損失，讓大家在平安與安心中迎接新春佳節。

春節詐騙高峰到來，彰化郵局籲「一聽二掛三查證」守護民眾荷包。圖／彰化郵局提供

更多新聞推薦

● 黃國昌控谷立言「介台內政太深」 政院批不專業且偏頗 民眾黨轟「解決提出問題的人」