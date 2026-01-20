春節試手氣！台彩5款新刮刮樂登場 總獎金222億元

許多民眾會買刮刮樂試手氣，農曆春節更是常傳中獎好消息，台灣彩券公司今年也推出5款刮刮樂新品，總獎金達22億元，百萬元以上的獎項就有1232個，其中以「2000萬超級紅包」最受矚目，頭獎2000萬元。

台彩推出馬年5款新品刮刮樂。（圖／台彩提供）

台灣彩券總經理謝志宏20日宣布新春限定刮刮樂「2000萬超級紅包」上市，每張售價2000元，該款刮刮樂為年度最高頭獎的遊戲，含頭獎2000萬元10個、貳獎100萬元1200個等，總獎金超過172億元，總獎項超過797萬個。該款的頭獎、百萬獎個數、總獎金及總獎項也是史上最多，總中獎率達69.33％。

廣告 廣告

台灣彩券總經理謝志宏20日宣布新春限定刮刮樂「2000萬超級紅包」上市，每張售價2000元，該款刮刮樂為年度最高頭獎的遊戲。（圖／台彩提供）

另有年度生肖限定主題「金馬獎」刮刮樂，中獎率100％，每張售價500元，含頭獎300萬元14個，總獎金達25.5億元，是史上最多頭獎與總獎金的「金系列獎」刮刮樂，2026年為該系列生肖的第2輪上市。

台彩同步推出3款新品刮刮樂，分別是每張售價200元的「金好鑽」、「金馬報喜」和每張售價100元的「財源滾滾」。「金好鑽」含頭獎200萬元8個，票面上的各式鑽石、金條造型財富感十足，總中獎率34.5％，「金馬報喜」有新春裝扮的Q版小馬來拜年，最高獎金10萬元有500個，總中獎率50.35％，而「財源滾滾」有頭獎30萬元7個，總中獎率33％。

台彩指出，20日上市的5款新品，百萬元（含）以上獎項多達1232個，總獎金破222億元，總獎項超過2460萬個。截至115年，台彩已發行10款刮刮樂新品，千萬元（含）以上獎項多達18個，已刷新歷年春節前千萬獎最高紀錄。若欲了解更多刮刮樂相關發行資訊，可至台灣彩券公司官網，點選「熱賣中刮刮樂」及「新聞與公告」專區內查詢。

延伸閱讀

保護兒少網路安全！英國擬仿效澳洲禁止未成年使用社群媒體

李強今年首場座談會邀AI大咖、羽球世界冠軍 9座上賓背景曝

刑事局新任局長邱紹洲正式接任！ 將推動AI智慧偵查