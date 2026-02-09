春節護腎三大絕招公開！澱粉替換、先燙再炒、醬料換天然

農曆新年將至，對糖尿病合併慢性腎臟病病友來說，年節期間飲食地雷密布。安南醫院腎臟科主任林軒名提出三大護腎行動招式，從食材、做法、醬料著手，幫助病友安心過好年。

農曆新年將至，對糖尿病合併慢性腎臟病病友來說，年節期間飲食地雷密布。（示意圖／Pixabay）

林軒名指出，第一招是「餐盤大搬風，澱粉換換愛」。蘿蔔糕、發糕、年糕等年節點心都是精緻澱粉，若想多享用幾口，應減半主食來達成澱粉替換制，避免血糖震盪帶來的風險。

第二招為「口訣記心中，先燙再拌炒」。林軒名表示，火鍋蔬菜或芥菜的鉀離子含量高，對第四、五期腎友來說，攝取過量易導致高血鉀危機。他建議先汆燙3至5分鐘，讓鉀離子釋放至水中，再進行拌炒或煮食。最重要的原則是只吃料、不喝湯，避免火鍋湯底中的電解質與磷讓腎臟負荷加劇。

第三招是「醬料改天然，零嘴要限量」。林軒名說明，沙茶醬、醬油膏富含鈉與磷，不利腎臟代謝，建議改用蔥、薑、蒜等天然香料提味。烏魚子、堅果與肉乾也要節制攝取，建議與親友共享淺嚐，避免隱性磷攝取過量導致皮膚搔癢。

沙茶醬、醬油膏富含鈉與磷，不利腎臟代謝，建議改用蔥、薑、蒜等天然香料提味。（示意圖／Pixabay）

林軒名另指出，初期腎病變與糖友控血糖是關鍵，紅燒魚、糖醋菜餚中的勾芡醬汁常隱含大量碳水，建議只吃魚肉、不沾醬汁。年節甜點也建議選擇無糖、低醣版本或減量食用。

針對中後期腎友，林軒名表示，面對芥菜、茼蒿、高麗菜等蔬菜，務必汆燙再料理，火鍋料亦應適量攝取、避喝湯底。透析病友則應特別注意零嘴中的磷與水分攝取，可分次小口飲用茶水，或以噴霧瓶潤喉取代敬酒喝湯。

林軒名強調，年節護腎不等於禁食，而是選擇更聰明的吃法。糖尿病腎友只要掌握食物替代、汆燙處理、醬料調整、零食節制等策略，就能與家人共享團圓滋味，健康迎接馬年。

安南醫院腎臟科團隊。（圖／安南醫院）

