春節賞櫻潮來襲！北市平菁街交管啟動 武陵農場推限量聯票

春節假期即將來臨，全台各地櫻花陸續綻放，賞櫻熱潮提前引爆。台北市士林區平菁街的櫻花已經開始綻放，由於花期與農曆春節重疊，警方預估將湧現大批賞花人潮。

士林分局今天公布交通管制措施，花季期間預計為1月27日至2月17日，警方將於平菁街42巷前管制車輛進入。警方表示，將協調台北市公共運輸處調度中型巴士接送賞花遊客，並視車流狀況於至善路3段71巷口、平菁街29號及平等駐在所前實施彈性交通管制。針對周邊違規停車，將增派員警加強取締，以疏導至善路、平菁街等必經道路車流。

由於平菁街周邊道路狹窄，停車空間有限，會車不易，警方建請賞櫻遊客多加利用大眾運輸交通工具轉乘前往，共同維護花季期間交通順暢及安全。

中部地區的武陵櫻花季將於2月13日至3月1日登場，為期17天。台中市府推出「台中Go時數型套票×武陵櫻花季交通聯票」，自即日起開放預購，每日限量8席。套票整合865區公車、武陵接駁專車、武陵農場門票，以及台中Go 48小時市區公車暢遊票。

台中市交通局長葉昭甫指出，透過大眾運輸賞櫻，不僅提升旅遊便利性，也能有效控管山區交通量，減少私人車輛進入。建議民眾可前一晚入住谷關溫泉區，隔日搭乘預約保留席次的865區公車前往梨山，再轉乘接駁專車直達武陵農場。

國外櫻花也傳出花訊。日本千葉縣鋸南町19日發現町公所前的「賴朝櫻」已經開花，比往年提前約一週，預計全開期為2月上旬。該棵櫻花樹來自靜岡縣河津町贈與的河津櫻幼苗，被視為當地的開花標準。鋸南町栽種了全國各式品種，花季將接力直到4月結束。

