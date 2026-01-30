春節走中橫公路關原─太魯閣段 交管措施看這裡

公路局提醒用路人，務必提早到管制點前排隊。圖為太魯閣的砂卡礑隧道口。(記者花孟璟攝)

〔記者花孟璟／花蓮報導〕前年0403地震後造成中橫公路多處上邊坡坍方，整治工程持續進行。公路局東區養護工程分局今公布2月份以及春節9天連假，中橫公路關原到太魯閣間的交通管制措施，春節期間原則上工區不施工，但災情較嚴重的天祥至太魯閣段仍實施管制、每日放行6次，提醒用路人注意。

農曆年9天假期期間，遊客走中橫公路往來東西部遊玩，要注意交通管制時間，因每日18:00~翌日07:00夜間封閉，遊客切勿玩到太晚「被關在山上」，且因車流量大，建議提早15至20分鐘抵達管制點排隊，東行往花蓮的車輛，建議最晚下午5點前抵達天祥、通過綠水管制站，西行往大禹嶺的遊客，最遲下午3點通過砂卡礑隧道東口，以免無法在放行時段內通過。

公路局東區養護工程分局指出，春節期間2月14日至2月22日，中橫公路東段管制措施調整，關原至天祥(台8線114.6K~167.1K)，白天上午7點到下午4點半雙向放行，中間時段無管制，傍晚4點半至6點「淨空時段」為只出不進，夜間6點封閉至隔天上午7點。

春節期間天祥至太魯閣口(台8線167.1K~184.5K)，天祥端管制站位於169.5K綠水，往東行車輛每日放行6次，分別為07:00~08:30雙向放行、10:00~10:30東行、12:00~12:30東行、14:00~14:30東行、16:00~16:30東行、17:00~17:30雙向；太魯閣端管制站在砂卡礑隧道口，西行每天放行6次，時間07:00~08:30、9:00~9:30、11:00~11:30、13:00~13:30、15:00~15:30、17:00~17:30，每次通行時段結束後留有30分鐘「淨空時段」只出不進，讓車輛開出管制區。

