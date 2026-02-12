春節走春免開車 搭好行遊參山還有機會拿限量好運錢幣
記者楊文琳/台中報導
迎接即將到來的春節假期，交通部觀光署參山國家風景區管理處推薦民眾利用「台灣好行」接駁系統，串聯高鐵與台鐵，輕鬆深入參山轄區精選的散策步道路線。透過低碳旅遊方式，不僅能避開塞車與尋找車位的煩惱，更能自在走進山林感受慢遊氛圍。大年初一至初三期間，民眾只要前往轄內六大遊客中心完成指定任務，即可獲得限量「馬年好運錢幣」，邀民眾一同好運迎新春。
參山處表示，為推動便利旅遊，轄區內四大「台灣好行」路線各具特色。其中獅頭山風景區的「獅山線（5700）」串聯高鐵新竹站與台鐵竹北站，直達獅頭山風景區，沿線寺廟群林立，遊客可依體力選擇藤坪步道、六寮古道，或挑戰「獅頭連走獅尾」的越嶺行程，在百年古剎與幽靜山林間沉澱身心；「南庄線（5805A）」則由竹南火車站出發，深入南庄慢城，除了能前往雲霧繚繞的向天湖環湖散策，亦可於蓬萊自然生態園區漫步護魚步道，結合老街美食，體驗深度的湖光山色。
八卦山風景區部分，「八卦山線（6928A）」自南投市出發，串聯彰化高鐵站與松柏嶺受天宮。民眾於松柏嶺站下車後，可前往全國唯一以「茶」為主題的松柏嶺遊客中心。該中心不僅提供預約制免費導覽，讓民眾深入體驗茶文化，更能於茶屋享用輕食或選購百大青農品牌茶品；「跑水求財線（6701A）」則由彰化高鐵站出發，行經田中、二水及八堡圳，直抵香火鼎盛的竹山紫南宮。沿途有田中森林公園登山步道外，亦可欣賞稻田與鐵道交織的田園風景，其中整修後的二水車站更已成為人氣打卡景點。
梨山風景區部分，民眾可搭乘臺中市公車153路自高鐵臺中站出發直達谷關，沿途步行捎來步道，欣賞壯闊谷景，並順遊谷關溫泉區，享受泡湯放鬆的療癒走春行程；另正值櫻花盛開時節，亦可預約搭乘臺中市公車865路前往梨山，走訪希利克步道、櫻緣丘及福壽山農場等景點，在粉色花海與山林景致中漫步賞櫻，感受高山春節限定的浪漫風情。
參山處強調，為增添年節喜氣，大年初一至初三期間，轄內六大遊客中心同步啟動春節走春活動。民眾只需完成指定任務，即可獲得每日限量的「馬年好運錢幣」。此外，初一至初五期間，各遊客中心亦安排了豐富的DIY手作活動，無論是親子家庭或好友同遊，都能在走春過程中享受親手創作的樂趣，將好運帶回家。
其他人也在看
迎春遊台中 市府推薦白天泡湯、夜間賞燈
春節連假將至，台中市政府觀光旅遊局邀請民眾規劃「暖湯輕旅行」，走訪台中谷關、大坑、東勢及烏日四大溫泉區，體驗結合自然景觀、人文風貌與溫泉療癒的特色旅遊行程，並鼓勵民眾於春節期間選擇合法且安全的泡湯場域，留意自身身體狀況與相關安全事項，在年節期間享受放鬆身心的休憩時光。觀旅局長陳美秀表示，台中市溫泉資源豐富，四大溫泉區各具旅遊魅力。谷關溫泉區以高山溪谷、森林景觀與原住民文化聞名，適合結合登山健行與溫泉放鬆；大坑溫泉區鄰近市區，融合登山步道、生態體驗與親子旅遊，是短天數輕旅行的熱門選擇；東勢溫泉區結合山城慢活、林業文化與客庄風情，適合規劃深度休憩行程；烏日溫泉區鄰近高鐵站，交通便捷，可串聯市區景點與都會休憩，打造輕鬆便利的溫泉假期。陳局長指出，適逢2026中台灣燈會將於2月1 ...
沒有痛感！她突休克「腎臟化膿」恐敗血症亡：10%國人都危險了
泌尿道結石在台灣的盛行率約10%，醫師劉博仁表示，一名女子長期知道自己有腎結石，但因為「不怎麼痛」就不放心上，直到突然休克被送進急診，發現結石阻塞了輸尿管，導致嚴重的腎積水，且已達「腎臟化膿」的程度，隨時可能引發敗血症的急症，致死率極高
竹市公車路網優化再升級 「藍1區」增班、11甲延駛南華國中
為提升學生與通勤族交通品質，改善尖峰時段公車擁擠及放學後遠距離搭乘不便等問題，新竹市政府積極盤點運量需求，並多次與客運業者協調溝通、滾動檢討路線與班次規劃。市長高虹安12日宣布，藍1區公車將新增6班次、11甲公車路線24班次全面延駛至南華國中站，強化校園周邊公共運輸服務量能。高市長指出，11甲公車路線過去僅上學班次停靠南華國中站，下午班次僅行駛至天府站，導致學生放學後需步行約1公里才能搭車，十分不便。此次市府將11甲公車24班次全面延駛至南華國中站，完整銜接上下學時段需求，強化校園周邊交通服務量能，預計可為學生每日節省約20分鐘步行時間，讓家長更安心、學生更便利，真正實現「下車就到校、出校就上車」的通學目標。交通處長林正光表示，此次提升公車運輸量能及延伸行駛路段，紓解學生於上下學尖峰時段的搭乘需求，強化公共運輸服務品質。藍1區公車自即日起新增6班次，其中上午時段增加4班次、下午時段增加2班次，不僅可有效分流學生通學人潮，也對沿線居民日常通勤帶來實質助益。此外，11甲公車路線延駛至南華國中站後，將切實解決學生放學時需步行長距離搭車的不便，完善校園周邊交通接駁功能，進一步打造更安全、便利的
因應春節連假車潮 新城警加強轄區交通疏導
【民眾網編輯方笙楠花蓮報導】9天的春節連續假期即將到來，民眾將利用這9天來規劃外出旅遊及返鄉團圓行程，新城分局 […]
賴慧如《發發發》高空一字馬！「銀色抹胸」秀身材
娛樂中心／曾詠晞報導2026除夕特別節目《民視第一發發發》將在2月16日晚間盛大登場。其中在「躍馬揚鞭慶豐年」的舞蹈PK單元中，藝人賴慧如挑戰自我極限，準備名為「御馬凌空」的震撼演出。這場媲美拉斯維加斯大秀的高難度表演共分三階段，不僅展現了精湛的國標舞技，更包含驚險的高空馬背特技。賴慧如在攝影棚半空中克服懼高症，完成多項專業動作，以此象徵其演藝生涯的重要里程碑，要與全台觀眾一同迎接新年。
春節走春！旗后商圈邀民眾漫步港灣嚐海鮮
[NOWnews今日新聞]農曆春節將至，高雄旗津以海景、渡輪風情與豐富海鮮聞名，是春節小旅行的熱門選擇。榮獲全國卓越商圈「觀光亮點獎」的旗后商圈，配合高雄市推動的「灣區大港・旗津領航」整體發展計畫，從...
房仲彙整2024年刮刮樂中獎熱區 新竹出現百萬得主機率高
刮刮樂中獎機率高熱區在這。根據房仲業者彙整、2024年春節前後刮刮樂刮中百萬以上大獎縣市，發現各縣市中以新竹市中獎率最高，每1.17萬人就可能出現一位刮中百萬元的得主。根據永慶房仲網統計2024年春節前後刮刮樂刮中百萬元以上獎項分布縣市，高雄市居第二、平均每1.39萬人就可能出現1名百萬元得主；第三
最後期限到了！立委徐欣瑩午後召開記者會 發布「重大訊息」
國民黨新竹縣長人選2強相爭，黨內初選確定採「七三制」（民調70%、黨員投票30%），新竹縣副縣長陳見賢昨天正式赴黨部登記初選，立委徐欣瑩今天（11日）下午3時將在竹縣黨部召開記者會，發布重大訊息，外界猜測她將正式登記參選。
館長健身房爆職場性騷、霸凌 新北勞工局：違法最高罰100萬
網紅「館長」陳之漢經營的成吉思汗健身房爆發性騷擾和職場霸凌！1名前員工A小姐指控，2024年7月和2025年5月，分別在三重館和蘆洲館任職期間，遭受主管言語性騷擾，被迫簽下自願離職書，但公司遲至今年1月才啟動調查，僅對主管做出記1大過、接受性平教育課程10小時的懲處。新北市勞工局表示，將釐清案情和雇
過年拜財神必看！金山財神廟五路財神積木造型亮相
（記者郭亘芸／新北報導）過年上金山拜財神，對許多人來說，是一年之中最踏實的一次「許願」。今年金山財神廟慈善會攜 […]
過年賞櫻不用上山！彰化芬園上萬棵櫻花大爆發超壯觀
本周就是農曆春節假期，適逢櫻花盛開的季節，彰化縣芬園鄉神農獎得主張洲府種植的上萬棵洲府枝垂櫻、八重櫻、河津櫻大爆發，美不勝收，遊客漫步在花海中都直呼「不用上山就能欣賞到壯觀花海，真是太美了！」過年期間整個園區都是一片「紅通通」，充滿年味喜氣，賞櫻正是時候。
遭野生鼬獾抓咬要當心！人染狂犬病致死率近100％ 記好4口訣保命
【健康醫療網／記者林則澄報導】春節連續假期將近，衛生福利部疾病管制署與農業部動植物防疫檢疫署共同提醒，民眾走春、賞花、郊遊等戶外活動時，切勿接觸、逗弄或捕捉鼬獾等野生動物，以降低狂犬病感染風險。疾管署副署長林明誠指出，狂犬病一旦發病致死率近100%，若不慎遭動物抓咬傷，應先以肥皂與大量清水沖洗傷口至少15分鐘、消毒後盡速就醫，並由醫師評估是否需接種免疫球蛋白與人用狂犬病疫苗。 狂犬病致死率近100% 疾管署：被抓咬別拖延 疾管署說明，狂犬病毒會透過已感染動物的唾液，經抓、咬造成的傷口進入人體，若未及時採取醫療措施，一旦發病致死率近100%，但若在暴露後立即就醫並完成暴露後預防接種，可有效降低發病風險。林明誠副署長也提到，國內自2002年至今累計3例人類狂犬病確定病例，分別發生在2002年、2012年、2013年，其中2例在中國大陸感染、1例在菲律賓感染，皆為境外移入且均不幸死亡，因感染地點隨時可能變動，國人出國到有狂犬病風險地區仍需提高警覺，若遭動物咬傷或抓傷都要慎重處理。 2023年至今年1月監測2597件 陽性137件幾乎都是鼬獾 農業部防檢署科長許家寧表示，防檢署長期監測國內動物
台灣人過年出國首選曝光！「1城市」訂票率翻6倍
生活中心／李明融報導農曆新年將至，國人海外旅遊熱情徹底引爆，最新數據顯示，2026年春節期間出境機票預訂量呈現爆發式增長，其中韓國「濟州島」以翻漲超過6倍的驚人數據奪下成長冠軍，躍升為黑馬城市，與日本札幌、福岡及韓國釜山等城市共同領跑春節市場。為了因應這波高峰，桃園機場已提前部署長達18天的疏運計畫，預估總運量將高達274萬人次，並規劃增加179架次加班機，全力投入運能以應對後疫情時代最強勁的海外旅遊需求。
國旅太貴沒人玩？「一縣市」訂房率衝破8成奪冠 一晚2萬Villa也搶手
2026年9天春節連假倒數計時！根據觀光署統計，全台平均訂房率約43%，由嘉義市、台中市及雲林縣搶下前3名，訂房率通通衝破50%。雖然常有人抱怨國旅貴森森，但熱門景點買氣依舊熱絡，甚至連一晚2萬元的奢華Villa都快被訂光，顯見國人出遊興致不減。
陸客阿里山爆違規入住林保署員工宿舍 飯店業嘆兩岸觀光停擺榮景難再
國際級觀光勝地嘉縣阿里山國家森林遊樂區，是海內外旅客造訪台灣指標景點，過去兩岸觀光交流，湧入大量中國旅客，日前卻傳出1名...
影》九九峰氦氣球樂園今開幕 168米俯瞰鳥嘴潭絕美風光
南投縣長許淑華11日主持九九峰氦氣球樂園開幕暨試營運記者會，偕立院副院長江啟臣、立委馬文君及游顥、草屯鎮長簡賜勝等人率先體驗，氦氣球緩緩升至168公尺高空，寓意一路發，飽覽九九峰鋸齒狀連峰，俯瞰烏溪及鳥嘴潭風光，許淑華說「九九峰相當漂亮，未來不排除推出夜間搭乘活動，感受南投之美」！
2026春節必衝 中市賞燈、泡湯最療癒
[NOWnews今日新聞]還在煩惱春節帶家人去哪玩？台中觀旅局幫你規劃好了！無論是想要高山深呼吸、還是都會輕旅行，台中溫泉都能滿足你！ 台中市政府觀光旅遊局邀請全國民眾規劃「暖湯輕旅行」。觀...
搭錯班！乘客搭機赴休士頓 6小時還沒抵達結果飛到日本
美國聯合航空（United Airlines）近日發生一起罕見的航班烏龍事件。一名乘客原本計劃從洛杉磯經由休士頓轉機前往尼加拉瓜，卻在不知情的情況下誤搭上飛往日本東京的班機，最終抵達羽田機場。
過年搭高鐵自由座要等多久？ LINE推五級燈號秒懂
台灣高鐵首度攜手LINE TODAY推出春節期間限定「自由座等候時間」預估燈號全新公共服務，建議春節期間準備利用自由座的旅客，可透過高鐵網站、「T-EX行動購票」App查詢及LINE TODAY 「生活頻道」掌握各站預估自由座排隊時間，優先選擇綠色燈號時段搭車，避開尖峰人潮、節省時間。
新春採果趣 IG爆紅果園一次收！草莓下午茶、橘園咖啡館、鄉村風野餐籃打卡超網美
今年春節長假，採果不再只是單純的農村體驗，全台各地果園紛紛變身「視覺系景點」，從溫室裡的浪漫草莓午茶、橘子隧道下的鄉村風野餐，到隱身於橘園中的玻璃屋咖啡廳，處處都是產出網美大片的絕佳場景，邊採、邊拍、邊吃，把一整年的福氣與甜頭通通帶回家！