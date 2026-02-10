春節走春免開車 搭好行遊參山 限時送限量好運錢幣

迎接春節假期，交通部觀光署參山國家風景區管理處推薦民眾利用「台灣好行」接駁系統，串聯高鐵與台鐵，輕鬆深入參山轄區精選的散策步道路線。透過低碳旅遊方式，不僅能避開塞車與尋找車位的煩惱，更能自在走進山林感受慢遊氛圍。參山處同步宣布，大年初一至初三期間，民眾只要前往轄內六大遊客中心完成指定任務(追蹤+按讚)，即可獲得限量「馬年好運錢幣」；初一至初五更推出多樣化的DIY手作體驗，邀民眾一同好運迎新春。(見圖)

參山處表示，為推動便利旅遊，轄區內四大「台灣好行」路線各具特色。其中獅頭山風景區的「獅山線（5700）」串聯高鐵新竹站與台鐵竹北站，直達獅頭山風景區，沿線寺廟群林立，遊客可依體力選擇藤坪步道、六寮古道，或挑戰「獅頭連走獅尾」的越嶺行程，在百年古剎與幽靜山林間沉澱身心；「南庄線（5805A）」則由竹南火車站出發，深入南庄慢城，除了能前往雲霧繚繞的向天湖環湖散策，亦可於蓬萊自然生態園區漫步護魚步道，結合老街美食，體驗深度的湖光山色。

八卦山風景區部分，「八卦山線（6928A）」自南投市出發，串聯彰化高鐵站與松柏嶺受天宮。民眾於松柏嶺站下車後，可前往全國唯一以「茶」為主題的松柏嶺遊客中心。該中心不僅提供預約制免費導覽，讓民眾深入體驗茶文化，更能於茶屋享用輕食或選購百大青農品牌茶品；「跑水求財線（6701A）」則由彰化高鐵站出發，行經田中、二水及八堡圳，直抵香火鼎盛的竹山紫南宮。沿途有田中森林公園登山步道外，亦可欣賞稻田與鐵道交織的田園風景，其中整修後的二水車站更已成為人氣打卡景點。

梨山風景區部分，民眾可搭乘臺中市公車153路自高鐵臺中站出發直達谷關，沿途步行捎來步道，欣賞壯闊谷景，並順遊谷關溫泉區，享受泡湯放鬆的療癒走春行程；另正值櫻花盛開時節，亦可預約搭乘臺中市公車865路前往梨山，走訪希利克步道、櫻緣丘及福壽山農場等景點，在粉色花海與山林景致中漫步賞櫻，感受高山春節限定的浪漫風情。

參山處強調，為增添年節喜氣，大年初一至初三期間，轄內六大遊客中心同步啟動春節走春活動。民眾只需完成指定任務，即可獲得每日限量的「馬年好運錢幣」。此外，初一至初五期間，各遊客中心亦安排了豐富的DIY手作活動，無論是親子家庭或好友同遊，都能在走春過程中享受親手創作的樂趣，將好運帶回家。