春節走春嚴防野生鼬獾狂犬病威脅 落實「沖、消、醫」自救3步驟





【NOW健康 編輯部／整理報導】春節9天年假將至，許多民眾規畫全家出遊，衛福部疾管署、農業部防檢署聯合提醒，在戶外走春、賞花、郊遊時，勿主動接觸、逗弄及捕捉如鼬獾等野生動物，以避免狂犬病的威脅。如不慎遭野生動物抓咬傷，務必儘速就醫。



台灣狂犬病疫情仍侷限野生鼬獾宿主 且具中低海拔山區分布特性



農業部防檢署科長許家寧表示，狂犬病為人畜共通傳染病，經長期監測野生動物狂犬病情形，台灣狂犬病仍侷限於野生動物，鼬獾是主要的宿主。112年至115年1月共監測2597件，確診件數137件，其中鼬獾為136件，白鼻心為1件，每年10月至翌年3月是鼬獾活動頻繁季節，又中低海拔的山麓丘陵帶，為其主要活動區域。

今年1月累積11件鼬獾確診案例，分布縣市如下：



▸苗栗縣：三義鄉2例、通霄鎮2例、公館鄉1例。

▸台中市：后里區1例、和平區1例。

▸南投縣：信義鄉1例。

▸雲林縣：古坑鄉1例。

▸嘉義縣：中埔鄉1例、大埔鄉1例。





▲預防狂犬病，遵守2不1要。（圖／疾管署提供）



狂犬病一旦發病致死率近百分之百 疾管署籲遭抓咬傷應立即採取暴露後預防接種



疾管署疫情中心主任郭宏偉指出，只要被感染狂犬病毒的動物抓傷、咬傷，帶有病毒唾液進入人體後，就可能造成感染，如果未能及時採取醫療措施，發病後致死率近100%。提醒民眾，被動物抓咬傷後，務必立即就醫，並接受狂犬病暴露後預防接種。



疫報顯示，國內自2002年迄今累計3例人類感染狂犬病確定病例，均為境外移入病例，分別為2002年、2012年及2013年各1例，全不幸死亡。



郭宏偉提醒，民眾至戶外時，務必遵守「二不一要」原則，「不」棄養家中寵物、「不」接觸、捕捉及飼養野生動物，「要」定期攜帶犬貓及人工飼養等食肉目動物施打狂犬病疫苗，守護自己、家人與毛孩健康。





▲遭動物抓咬傷，謹記4口訣。（圖／疾管署提供）



遭野生動物抓咬傷應落實「沖、消、醫」3大自救步驟 郊外活動嚴禁接觸及捕捉野生動物



疾管署、防檢署呼籲，民眾於郊外活動時，務必避免接觸、逗弄及捕捉野生動物，以避免暴露於狂犬病的感染風險。如不慎遭野生動物抓咬傷，請記住3大自救步驟：



【自救步驟1】 以肥皂及大量流動清水沖洗傷口至少15分鐘。



【自救步驟2】 再以優碘或70%酒精消毒。



【自救步驟3】 儘速前往「人用狂犬病疫苗接種服務醫院（衛生所）」就醫。



經醫師評估如有感染狂犬病風險，應儘速接種免疫球蛋白，並依時程（第0、3、7、14天，傷口暴露後接種第1劑當天為第0天）接種4劑人用狂犬病疫苗，以降低發病風險。



# 首圖來源／疾管署提供



