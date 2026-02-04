春節走春好去處 惠蓀林場櫻花綻放 步道入榜全台熱搜

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】春節連假將至，正是闔家出遊、親近自然的好時節。位於南投的惠蓀林場近期櫻花陸續盛開，粉嫩花海點綴層層山林，為園區披上春意盎然的景致，成為不少民眾規劃走春行程的熱門選擇。

除了賞櫻拍照，惠蓀林場向來以豐富多元的森林步道聞名，園區內設有多條難易度不同的健行路線，無論是輕鬆散步、親子同行，或想挑戰較長距離健行的戶外愛好者，都能找到適合的行程。去年林場步道更入榜「2025年全台熱門步道TOP 10」，顯示其在自然景觀、生態環境與遊憩品質上的高度吸引力。另於春節期間，每日上午9點及下午1點30分，林場安排專人進行生態解說導覽，遊客無須事先報名，於能高山莊服務中心集合即可參加。

惠蓀林場櫻花陸續綻放。（圖/中興大學提供）

在山林間漫步之餘，遊客也能感受惠蓀林場深耕多年的永續經營成果。惠蓀林場隸屬中興大學農資學院實驗林管理處，長期以教學、研究與試驗為核心任務，秉持永續森林經營理念，兼顧生態保育與森林資源之合理利用。近年更導入 FSC（森林管理委員會） 國際驗證制度，確保森林經營與產品利用符合國際永續標準。

惠蓀林場森林步道多元，入榜全台熱門步道。（圖/中興大學提供）

目前林場推出的咖啡豆、月桃純露等特色產品，皆通過 FSC 產銷監管鏈（CoC）驗證，其中惠蓀林場咖啡豆更是目前全球唯一符合 FSC 森林管理與產銷監管鏈驗證的咖啡產品。從山林栽培到製作完成，每一口都喝得到對環境友善的用心，也成為不少遊客到訪時必買的伴手禮。配合春節期間，林場同步推出咖啡及月桃純露產品促銷優惠，服務中心亦販售原木手作新春釘線畫，增添節慶氣氛。

惠蓀林場表示，春節期間初一至初三訂房率已達九成，每晚於大草原辦理「希望之樹」賞燈活動；大年初四（2月20日）晚間，則邀請西伯米達部落樂團舉辦星空音樂會，與遊客一同熱鬧迎新春。此外，林場亦同步推出贈苗活動，民眾於惠蓀林場官方粉絲專頁按讚或留下 Google 五星評論，即可獲得原生苗木乙棵。

興大實驗林管理處指出，春節期間走訪惠蓀林場，不僅能欣賞櫻花美景、健行森林步道，更能透過實際消費行動，支持永續林業與責任生產，並為環境保育盡一份心力。